DFB und "One Love":Die Umfaller lösen Empörung aus

In Erklärungsnot: Oliver Bierhoff und Bernd Neuendorf in Katar.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am Tag nach dem Umfaller folgten Reaktionen, wie es sie so noch nie gegeben hat rund um den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, sie bedauere, dass sich der Verband dem Weltverband Fifa "gebeugt" habe. Der Lebensmittelkonzern Rewe teilte gar mit, dass er die Kooperation mit dem DFB sofort beende und auf seine Werberechte rund um die WM verzichte. Zwar steckte in diesem Schritt weniger revolutionäre Konsequenz, als es auf den ersten Blick aussieht - der Vertrag sollte ohnehin nicht verlängert werden. Aber es war doch ein Zeichen, das die Stimmungslage in Deutschland spiegelte. Mit diesem DFB will man nichts mehr zu tun haben.