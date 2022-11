Von Christof Kneer, al-Shamal

Einer aus dem Trainerstab des FC Bayern hat die Geschichte mal erzählt: Wie Leroy Sané etwas grummelig den Trainingsplatz verließ, weil seine Mannschaft im Vier-gegen-vier-Übungskick verloren hatte. Kein Wunder, er habe ja nicht in der besten Mannschaft gespielt, brummte Sané, worauf der besagte Coach sich den Spieler schnappte und ihm eine kleine Rede hielt. Leroy, sagte der Trainer nahezu wörtlich, dir müsste man normalerweise immer die drei schlechtesten Mitspieler geben, und du musst dann dafür sorgen, dass das Spiel gewonnen wird! Für dich muss klar sein: Die Mannschaft, in der Leroy Sané spielt, muss automatisch gewinnen!

So war das immer, und so wird es vielleicht immer sein: Wenn es um den Fußballspieler Leroy Sané geht, dann geht es nicht nur darum, was er alles kann (sehr, sehr viel). Sondern immer auch darum, was er noch alles können müsste (noch sehr viel mehr) - wenn er sich doch noch mehr fordern, noch mehr reinhauen würde. Es ist eine Debatte, die - wie so viele Klischeedebatten - ein bisschen billig ist und dennoch einen wahren Kern enthält. "Eine Wundertüte", so hat der ehemalige FC-Bayern-Trainer Hansi Flick den Spieler Sané mal genannt. Und man kann davon ausgehen, dass der aktuelle deutsche Nationaltrainer das ähnlich sieht.

An diesem Donnerstag könnte Sané im dritten WM-Vorrundenspiel gegen Costa Rica sein 50. Länderspiel bestreiten. Das ist schon deshalb eine erstaunliche Zahl, weil man sich an die vorausgegangenen 49 nur schemenhaft erinnern kann. Noch fehlt der große Sané-Moment, der Moment, der sich aus dem einzigartigen Talent dieses Spielers eigentlich von selbst ergeben müsste.

Musialas Entwicklung zum Weltklassespieler verlief parallel zur Neudefinition des Spielers Sané

Sané wird im Januar 27 Jahre alt, das nannte man mal das beste Fußballalter, jedenfalls in den Zeiten, als sich Dieter Eilts und Guido Buchwald noch für den deutschen Fußball reingehauen haben. Heute neigt man dazu, 27-jährigen Fußballern demnächst zur Altersteilzeit zu raten, was im Falle Sané fatale Folgen für den deutschen Fußball haben könnte. Denn man hat das Gefühl, Sané fängt gerade erst an. Er ist dabei, die Wundertüte wegzupacken. Oder zumindest weiß man jetzt immer häufiger, was drin ist.

Das Tor, das die DFB-Elf in der zweiten Vorrunden-Partie gegen Spanien erzielt hat, ist nicht nur ein Dokument der Gegenwart, es könnte auch auf eine verheißungsvolle Zukunft hindeuten. Wenn man den Vollstrecker Niclas Füllkrug rausredigiert, ergibt sich ein Bild, das man auch aus München kennt: Leroy Sané übernimmt den Ball im Mittelfeld, beschleunigt, sieht eine Lücke, spielt hinein, in der Lücke materialisiert sich Jamal Musiala. Musiala nimmt den Ball an und dreht sich, oder er dreht sich erst und nimmt dann den Ball, all das beobachtet von Gegenspielern mit offenem Mund. In München kommt danach manchmal Eric Maxim Choupo-Moting ins Bild - in al-Chaur war es Niclas Füllkrug.

Detailansicht öffnen Von Gegenspielern beobachtet mit offenem Mund: Jamal Musiala (Mitte) verblüffte nicht nur Spaniens Dani Carvajal (re.) mit seinen Bewegungen. (Foto: Odd Andersen/AFP)

Sané, 26, und Musiala, 19, sind zwei exzellente Einzelspieler, aber zusammen sind sie mehr als zwei exzellente Einzelspieler. "Jamal und ich verstehen uns sehr, sehr gut, und zwar auf und neben dem Platz", sagte Leroy Sané neulich nach einem Champions-League-Spiel gegen Barcelona. "Wir wissen, wie der andere spielt. Vor meinem Tor wusste Jamal genau, was er machen und wo er hinspielen musste." Beim FC Bayern registrieren sie mit großem Vergnügen, dass sich hier zwei gefunden haben, die gar nicht wussten, dass sie einander suchen.

Musialas Entwicklung zum Weltklassespieler (ja, das ist er) verlief parallel zur Neudefinition des Spielers Sané, dessen vielfältiges Potenzial der Klubtrainer Julian Nagelsmann ausbaute, indem er dem Flügelspieler eine zentralere Rolle auf dem Feld zuwies. Inzwischen achten sie beim FC Bayern sogar ausdrücklich darauf, dass Sané und Musiala in der Aufstellung nicht zu weit auseinanderstehen: Dass der eine auf dem rechten und der andere auf dem linken Flügel spielt, ist zwar weiterhin nicht ausgeschlossen, aber idealerweise werden sie in unmittelbarer Nachbarschaft platziert, zentral und halblinks, zentral und halbrechts, irgendwie so. Wenn sie sich sehen, können sie miteinander zocken. Wozu das führen kann, hat die Welt bei dieser Fußball-WM gesehen, in der 83. Spielminute gegen Spanien.

Sané und Musiala stehen auch für die gesellschaftliche Weiterentwicklung des deutschen Fußballs

Sané & Musiala sind nun so etwas wie Wiedergänger von Litti & Icke, nur ohne Ulk. Pierre Littbarski und Thomas Häßler, die beiden Weltmeister von 1990, waren ebenfalls zwei exzellente Einzelspieler, die zusammen noch mal ein bisschen besser waren. Man dürfe ihnen im Teamquartier nie ein gemeinsames Zimmer geben, witzelte Littbarski einmal, denn einer von ihnen beiden - 1,68 Meter und 1,66 Meter klein - müsse "ja an die Klinke kommen". Derlei öffentlicher Schabernack ist von der Kopfhörer-Generation 2022 kaum zu erwarten, Sané und Musiala würden eher ein Video drehen (sehr empfehlenswert: Musiala über Maultaschen!), als sich in eine Kinder-Ratesendung zu setzen, wie es Litti & Icki einst glucksend in "Dingsda" taten (Anmerkung für Leroy Sané und Jamal Musiala: "Dingsda" bitte googeln).

Sané und Musiala stehen mit ihren senegalesischen und nigerianischen Wurzeln auch für die gesellschaftliche Weiterentwicklung des deutschen Fußballs, dessen Helden nicht mehr nur aus West-Berliner Hinterhöfen stammen wie Litti & Icke. Gleichzeitig führen sie die Tradition der kongenialen DFB-Duos fort, was die Planungen des Bundestrainers nun erleichtert und erschwert. Flick kennt natürlich die Sympathien der beiden füreinander, er weiß, dass er nicht nur Sané und Musiala, sondern auch seiner Mannschaft etwas Gutes tut, wenn er die beiden in unmittelbarer Nähe in dieselbe Aufstellung steckt. Aber er hat in seiner Offensive nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zu vergeben, und er hat deutlich mehr Spieler, als er dort vorne unterbringen kann.

Der große Fußballerklärer Thomas Müller hat am Dienstag in seiner bewährt farbigen Präzision beschrieben, welche Qualitäten nun gegen eine defensive Mannschaft wie Costa Rica gefragt seien. Man brauche in der Offensive viele, schnelle Positionswechsel, kurze Antritte, gegenläufige Bewegungen, mutige Läufe. Im Grunde hat Müller damit den Offensivspieler neuen Typs skizziert, es klang, als beschreibe er Sané und Musiala. So meint er das auch, aber man darf das trotzdem nicht falsch verstehen: Thomas Müller will schon selber mit auf dem Platz stehen, wenn Leroy Sané gegen Costa Rica sein fünfzigstes Länderspiel bestreitet und Jamal Musiala sein zwanzigstes.