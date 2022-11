Tricksen, täuschen, trügen - so macht das die Fifa

Auch Deutschlands Kapitän Manuel Neuer wird bei der WM nun ohne "One Love"-Armbinde auflaufen.

Es war völlig klar, dass Infantinos Fifa in der Debatte um die "One Love"-Armbinden einschreiten wird. Dem Weltverband die Lösung echter Probleme zuzutrauen, grenzt an vorsätzliche Naivität.