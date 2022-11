Alkoholverbote rund um Stadien sind nicht ungewöhnlich. Dass die Regeln in Katar streng sind, war wohlbekannt. Was irritiert, ist die Entscheidungsfindung der Fifa - sie deutet an, wer bei diesem Turnier wirklich das Sagen hat.

Kommentar von Martin Schneider

Nun wird es also kein Bier rund um die WM-Stadien in Katar geben und dazu ist erstmal wichtig zu wissen: Prohibition ist im Fußball gar nicht so ungewöhnlich. Bei internationalen Spielen wie der Champions League gab es auch in Europa bis 2018 in den Stadien ein Verkaufs-Verbot, bei sogenannten Risikospielen ist es in Deutschland bis heute ebenfalls üblich, auch in Schottland gibt es für den gewöhnlichen Fan im Stadion kein Bier. Der Vergleich ist natürlich nicht vollkommen valide, da man in Europa auf dem Weg zu Stadien normalerweise Bier kaufen und trinken kann, wenn man denn will. Aber der Versuch, mit Verboten den Promille-Pegel zu senken, ist übliche Praxis.