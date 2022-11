Von Christof Kneer

Diese Unterbrechung des Trainings war nicht vorgesehen. Breitschultrige Menschen drängten sich plötzlich durch das Tor des Trainingsplatzes an der Säbener Straße, die Ordner hatten keine Chance. Die Spieler des FC Bayern waren überrascht von diesem kleinen Hausfriedensbruch, aber sie schienen nichts dagegen zu haben, warum auch, ein Schüler freut sich ja auch, wenn jemand an die Tür des Klassenzimmers klopft und mal kurz den Unterricht stört. Einer der Schüler, so schildern es Beobachter allerdings, sei überhaupt nicht begeistert gewesen von dem unerwarteten Besuch. Hätten die nicht vor oder nach dem Training kommen können?

Die Footballspieler der Seattle Seahawks waren beruflich in der Stadt, in München war am vergangenen Wochenende die NFL-Partie gegen die Tampa Bay Buccaneers angesetzt. An besagtem Tag trainierten die Seahawks auf der Anlage des FC Bayern, nur einen Trainingsplatz von den Fußballern entfernt. Irgendwann kamen die Amerikaner dann mal rüber, großes Hallo, Handshakes, Sportlergrüße.

Nur Joshua Kimmich, so erzählen es die Beobachter, blieb demonstrativ auf Abstand. Was machen die da alle? Er konnte das nicht verstehen.

Die Szene aus der vergangenen Woche erzählt vieles von dem, was man über Joshua Kimmich wissen muss. Er ist zum Beispiel ausdrücklich der Meinung, dass ein Training zum Trainieren da ist. Er kann zwar schon alles, aber er will es üben und noch mal üben, und er will, dass es auch die anderen tun. Und das, was Kimmich will, will er immer, an der Säbener Straße in München-Harlaching genauso wie auf der Anlage des Al Shamal Sports Club im Norden der arabischen Halbinsel Katar.

Auf Kimmich kommt es an, das ist die Überschrift, die über der WM-Kampagne der deutschen Mannschaft stehen könnte. Für den Bundestrainer Hansi Flick und sein Team wird das Turnier in Katar nach Lage der Dinge zum Zwei-Raum-Projekt: An zwei Orten auf dem Spielfeld könnten sich Erfolg oder Misserfolg der ganzen Unternehmung entscheiden. Der eine Raum ist als Problemzone längst identifiziert und in Dauerschleife durchdebattiert worden, es ist der Raum vor dem gegnerischen Tor - vermisst wird dort ein Mittelstürmer, auf dessen Tore sich Flick verlassen kann. Mindestens genauso bedeutend aber ist der riesenhafte Landstrich in der Mitte der Mannschaft.

Es gibt im Kader nur einen einzigen Kandidaten für die Sechser-Position: Kimmich

Im zentralen defensiven Mittelfeld - da, wo die strategischen Entscheidungen fallen und die Stabilität jeder Mannschaft verhandelt wird - verfügt Flick immerhin über einen Spieler, auf den er sich offenbar so sehr verlassen kann, dass er auf eine Alternative für ihn verzichtet hat. 26 Spieler hat Flick in seinen WM-Kader aufgenommen, und im Grunde gibt es im zentralen defensiven Mittelfeld nur einen einzigen Kandidaten für die sogenannte Sechser-Position: Kimmich. Eine noch so kleine Verletzung ist somit strengstens verboten, was auch für seinen potenziellen Nebenmann, den Klubkollegen Leon Goretzka, gilt. Zwar werden auch Manchesters Ilkay Gündogan und der Münchner Kinderstar Jamal Musiala als Kandidaten für die rückwärtigen Räume gehandelt, aber als grimmige Beschützer der eigenen Abwehr taugen beide nur bedingt.

Detailansicht öffnen Im Fokus: Die Komposition von Hansi Flicks Kader bringt es mit sich, dass die Blicke sich noch mehr als sonst auf Joshua Kimmich richten werden. (Foto: Markus Ulmer/Imago/Ulmer/Teamfoto)

Es ist ein durchaus großes Risiko, das Flick da sehenden Auges eingeht, aber es ist auch ein radikales Bekenntnis. Flick vertraut Kimmich seine Mannschaft an. Er tut das noch konsequenter als sonst, da Flicks anderer Prokurist, der Spieler Thomas Müller, aufgrund diverser kleinerer Gebrechen im Moment nicht voll zeichnungsfähig ist. Kimmich trägt jetzt die Welt auf seinen Schultern, er ist jetzt der, der alles machen muss.

Kimmich wird als kühler Organisator und heißblütiger Anführer gefragt sein, er wird hinten Räume schließen und vorne welche öffnen müssen. Zwar wird er seine eigenen stürmischen Neigungen zugunsten von Zucht und Ordnung kontrollieren müssen, aber ganz zurückpfeifen darf er seine offensiven Talente auch wieder nicht. Diese Mannschaft, deren Aufbauspiel von der Unberechenbarkeit ihrer Künstler lebt, braucht als Komplementärqualität unbedingt die Klarheit von Kimmichs Seitenverlagerungen und Steilpässen.

Das wird keine kleine Aufgabe für Joshua Kimmich, 27, den Meister des Multitaskings: Er wird darauf achten müssen, dass er zwar alles macht, aber trotzdem nicht zu viel.

Von Ex-Nationalspielern wie Lahm oder Khedira kam zuletzt Kritik an Kimmichs Spielweise

Die Komposition von Hansi Flicks Kader bringt es mit sich, dass die Blicke sich noch mehr als sonst auf Kimmich richten werden. Kimmich ist ein furchtloser Kerl, ansonsten könnte ihm bei dieser Konstellation etwas mulmig werden. Zuletzt stand er bereits im Zentrum einer etwas merkwürdigen Debatte, die inzwischen fast eine kleine Pro-Kimmich-Solidaritätswelle ausgelöst hat. Als hätten sie sich abgesprochen, haben einstige Größen wie Philipp Lahm, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger und, nun ja, Markus Babbel eine Art Fachdebatte angezettelt, in der es vereinfacht gesagt darum ging, dass dieser Kimmich zwar ganz schön gut sei, aber noch besser sein könnte - wenn er "an seiner Denkweise arbeiten, einen Tick defensiver denken" würde (Lahm); wenn er "cleverer spielen, etwas weniger wollen" würde (Khedira); oder wenn er - so Babbel - nicht "überall herumturnen" würde, "nur nicht da, wo er spielen sollte".

Einer, der Kimmich seit vielen Jahren kennt und sich zu dessen Entdeckern rechnen lassen darf, der Trainer Ralf Rangnick, kann diese Debatte schon deshalb nicht verstehen, weil keiner der Kritiker in der Kabine gewesen sein kann. "Wenn man Kritik an einer Spielweise übt, müsste man vorher wissen, was eigentlich der Auftrag des Trainers ist", sagt Rangnick. "Ich kenne Julian Nagelsmann, und ich bin mir sehr sicher, dass er bei Bayern auch Kimmichs offensive Qualitäten haben will. In Leipzig wollte Julian immer, dass sich die Sechser abwechselnd in die Offensive einschalten." Auch bei Kimmichs Arbeitgeber haben sie inzwischen beschlossen, in die Debatte einzugreifen. "Jo ist das Zentrum unserer Mannschaft auf dem Platz und auch ein Zentrum in der Kabine", sagt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, "an ihm kann sich jeder orientieren, an seiner Gier, seinem Selbstbewusstsein, seiner Widerstandsfähigkeit."

"Was er verlangt, lebt er selber vor", sagt Ralf Rangnick über Kimmich

Vermutlich sind es genau diese Eigenschaften, die Kimmich mitunter zu einem polarisierenden Spieler machen. Mit seinem spektakulären Ehrgeiz kann er zwar Trainingssaboteure aus Seattle irritieren, aber es wäre ein groteskes Missverständnis, seinen Tatendrang auf dem Feld mit Geltungsbedürfnis zu verwechseln. Kimmich macht viel, aber er macht das nicht für sich. "Jo weiß genau, dass Fußball ein Mannschaftssport ist", sagt Salihamidzic, "er kümmert sich immer um die Gruppe. Erfolg macht ihm nur im Team Spaß, deshalb will er sich und jeden anderen jeden Tag antreiben, verbessern."

Auch Rangnick berichtet vom 18-jährigen Kimmich, der in Leipzig auch ältere Mitspieler "schon mal angemacht hat, wenn sie bei Spielformen im Training nicht vernünftig bei der Sache waren. Aber das war nie vorlaut, es ging ihm immer um die Sache. Die Älteren haben das akzeptiert, weil sie gemerkt haben: Der Junge bringt Leistung - und was er verlangt, lebt er selber vor".

Kimmich ist ein sozialer Spieler, er muss nur immer noch aufpassen, dass auf dem Platz das Helfersyndrom nicht mit ihm durchgeht. Deshalb wird genau das die zentrale, vielleicht turnierentscheidende Aufgabe für den Bundestrainer Flick sein: Er muss Kimmich auf dem Feld in einen Zusammenhang bringen, der dem Spieler und dem Team nützt. Kimmich als rein defensive Nummer sechs aufzustellen, wäre einerseits "eine Verschwendung", wie Rangnick sagt; andererseits wird Kimmich bei dieser Kaderzusammenstellung mehr denn je die defensive Autorität sein müssen. Hansi Flick wird die Balance finden müssen, und er darf immerhin davon ausgehen, dass ihn beim Einstudieren im Al Shamal Sports Club keine Footballmannschaft aus Seattle stören wird.