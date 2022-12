Von Javier Cáceres

Der frühere argentinische Nationalstürmer Jorge Valdano, 67, gilt als einer der führenden Fußballphilosophen der Welt. Nach seiner Zeit als Stürmer, Trainer und Manager wurde er Unternehmensberater, und er arbeitet immer noch als Fußball-Kolumnist. Sein größter Erfolg war der WM-Titel 1986 an der Seite von Diego Maradona. Beim 3:2-Finalsieg gegen Deutschland schoss Valdano damals das 2:0 - und erlebte Gefühlsregungen in einzigartiger Dimension: "Es war dieses übertriebene Glück, das dich denken lässt: Das kann unmöglich dir passieren." Die Sequenz seines Endspiel-Tores hat er noch bestens in Erinnerung: "Als ich den Ball am Fuß hatte, betete ich den Ball an. Ich sprach das kürzeste Gebet, das es gibt: Bitte, bitte, geh rein!"

SZ: Herr Valdano, die Weltmeisterschaft in Katar galt vor Turnierbeginn als die skurrilste der Geschichte. Sie sind bei dieser WM von Anfang an als Experte des mexikanischen TV-Senders Televisa live dabei. Welche Eindrücke haben Sie gewonnen?

Jorge Valdano: Es gibt eine Ursünde: die Korruption bei der Wahl Katars als Austragungsort. Aber es wäre ungerecht, nicht anzuerkennen, dass die Umsetzung der Veranstaltung sehr gut ist. Die Möglichkeit, hier zwei oder drei Spiele an einem Tag zu besuchen, ist einmalig. Stadt und Stadien sind weit davon entfernt zu kollabieren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man um Pardon bitten muss, wenn man gut über Katar spricht. Aber dass wir uns zur kulturellen Weltpolizei aufgeschwungen haben, hat uns zu einigen Übertreibungen verleitet.

Weil Sie aber selbst von einer Ursünde sprechen: Kann es eine richtige WM im Falschen geben?

Katar hat, bezogen auf Freiheiten, einen sehr großen Rückstand gegenüber der Welt, in der wir leben. Es ist zum Beispiel ein Land, in dem die Frauen sehr unter der Vormundschaft der Männer leiden. Das schafft in einer Zeit, da der Kampf um Frauenrechte sehr präsent ist, zu Recht viel Unmut. Aber wenn wir Katar mit seinem Umfeld im Nahen Osten vergleichen, dann sind Fortschritte nicht wegzudiskutieren. In den Universitäten gibt es mehr Frauen als Männer, die Eliten studieren im Ausland, und ob man will oder nicht: So eine WM öffnet den einen oder anderen Spalt. Und man muss respektieren, dass gewisse Entwicklungen Zeit brauchen. Vor 50 Jahren war das hier ein Nomadenvolk, stark an uralte Kulturen gebunden. Diese Bande lösen sich nicht von heute auf morgen.

Haben Sie, um es mit Ihrem brasilianischen Kollegen Walter Casagrande zu sagen, jene "Energie" gespürt, die gewöhnlich von Gastgebernationen bei Weltmeisterschaften ausgeht?

Nun, beim ersten Spiel haben wir gelernt, welche Beziehung dieses Volk zum Fußball hat. Er hat hier eher einen gesellschaftspolitischen, weniger einen sportlichen Wert. Dass sich die Tribünen leerten, obwohl die Katarer sich von der Welt beobachtet wissen mussten, zeigt, dass wir einer WM beiwohnen, die vor allem Propaganda sein soll.

Es war und ist auch eine WM, die so stark von Politik geprägt wird wie kaum eine WM zuvor.

Weil wir es so wollten. Ich finde es sehr gut, dass man den Fokus auf den gesellschaftspolitischen Hintergrund richtet, vor dem sich der Fußball abspielt. Am Ende ist es der repräsentativste Sport der Welt. Der Fußball erklärt sehr viel, er hilft, Dinge zu verstehen. Schon die WM 2018 in Russland hätte genauso gut für politische Debatten getaugt, wie wir im Lichte der jüngsten Entwicklungen erst recht sehen. Von der WM in Argentinien 1978 ganz zu schweigen, da gab es eine sehr enge Komplizenschaft der Fifa mit den Militärmachthabern, vor allem des damaligen Fifa-Präsidenten João Havelange. Er zog 1979 sogar eine Mini-WM in Uruguay aus dem Hut, um die dortige Diktatur zu stützen. Es war ihm nicht genug gewesen, Argentiniens Diktatur zu stützen.

Sie sind Argentinier. Was halten Sie vom Argument der "Boycott Qatar!"-Kampagne, Katar in eine Linie mit Argentinien 1978 zu stellen?

Kein so schlechter Schuss! Aber in Argentinien wurde damals ein demokratischer Prozess von der schlimmsten Schlächter-Regierung der Geschichte des Landes unterbrochen. Hier in Katar sehen wir das vorläufige Resultat der Entwicklung einer alten Kultur, die noch nicht dem Geschmack der Europäer entspricht.

Es gab kritische Gesten und Haltungen von WM-Teilnehmern, die dem Weltverband ein Dorn im Auge waren. Der Leiter der Technischen Kommission der Fifa, Arsène Wenger, behauptet, dass die Mannschaften, die sich um Politisches kümmerten, zum Beispiel Deutschland, abgelenkt waren - und deswegen schlechter gespielten hätten ...

Ich kann das nicht teilen. Ich glaube nicht, dass sich ein Fußballer abgelenkt fühlen kann, weil er eine politische Meinung hat.

Das DFB-Team lieferte eines der aufsehenerregendsten Bilder: elf Spieler, die sich beim Mannschaftsfoto aus Protest gegen die Fifa den Mund zuhielten. Wie kam das bei Ihnen an?

Ich bin ein derartiger Freund des Wortes, dass ich es vorziehe, den Mund aufzumachen, statt ihn mir zuzuhalten. Es gab genug Zeit, Meinungen zu haben und zu äußern. Viele haben das getan. Was mich wundert, ist, dass über einen anderen Widerspruch wenig gesprochen wird.

Detailansicht öffnen Elf Spieler, die sich aus Protest den Mund zuhielten: Nicht überall ist die Geste des DFB-Teams gut angekommen. (Foto: Matthias Koch/Imago)

Über welchen?

Dass der volkstümlichste Sport der Welt seinen größten Wettbewerb im teuersten Land des Planeten austrägt. Der Fußball ist durch Reichtum seiner Klassenzugehörigkeit beraubt worden. Ich finde, das ist ein Verlust. Wenn die Argentinier spielen, bekommt man geradezu Lust, dass sie gewinnen, weil durch ihre Fans auf den Tribünen noch ein starker volkstümlicher Ausdruck zu spüren ist.

Was lehrt uns denn der Fußball dieser WM?

Es gab mal eine Zeit, als der Fußball dem Ort ähnelte, wo er gespielt wurde. Es existierten Stile. Wir hatten klare Bilder vor Augen, wenn wir Brasilien oder Deutschland sahen. Jetzt ähnelt der Fußball eher der Zeit, in der er sich abspielt. Und wir leben in einer Zeit der Uniformisierung. Es gibt, was taktische Struktur oder Physis anbelangt, kaum noch Unterschiede zwischen einer nordischen und einer afrikanischen Mannschaft.

Meinten Sie genau das, als Sie neulich schrieben, Sie hätten mehr Angst vor der Methodologie im Fußball als vor dem Marketing?

Das Marketing deklassiert den Fußball abseits des Rasens. Meine Angst ist, dass die Methodologie dem Fußball seine Seele raubt. Es gibt immer mehr Kontrolle und immer weniger Räume.

Woran liegt das? Daran, dass die Trainer ihr Ego nicht zurückstellen können?

Jeder Trainer hat den natürlichen Wunsch, alles zu kontrollieren. Dann schläft er besser. Aber wir sind in eine neue Phase eingetreten. Wenn du keine Struktur oder Methodologie hast, weist der Spieler dich zurück. Der Spieler ist fordernder geworden. Wenn ein Trainer anfängt, im Training Drohnen einzusetzen, wird das Nachbarteam das kopieren - um nicht hinterherzuhinken. Manchmal frage ich mich, ob ich heute noch gern spielen würde.

Ihre Antwort?

Ich mochte es, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen und auf der Höhe der Herausforderungen zu sein, die ich unterwegs fand. Heute wird auf der Basis des Auswendiglernens gespielt - weil die Ausbildung von der Straße in die Akademien verlegt wurde. Die Akademien haben die durchschnittlichen Spieler besser gemacht, aber die Unterschiedsspieler schlechter. Weil alle den Ball auf die gleiche Art berühren, weil alle gleich laufen müssen. Das konditioniert das Spiel. Wenn du einem Spieler Freiheit geben willst, muss er heutzutage erst verlernen, was er sich angeeignet hat.

Diese Akademisierung kann man auch bei der deutschen Nationalmannschaft sehen. Sie ist früh ausgeschieden. Hat Sie das überrascht?

Es ist kurios. Als sie verstanden hatten, wohin sich der Fußball entwickeln würde, zeigten die Deutschen gute Reflexe und ein großes Interesse, sich zu wandeln. Als sie in Brasilien die WM holten, sagten wir alle: So kopiert man richtig! Jetzt durchleben sie einen Moment der Konfusion, der unvermeidlich ist, wenn Resultate nicht stimmen. Sie wussten nicht genau, worauf sie setzen sollen: auf einen klassischen Mittelstürmer oder eine falsche Neun? Aber Deutschland weiß, wie man arbeitet, wie man es richtig macht.

Ist "Made in Germany" auf dem Fußballplatz verloren gegangen?

Ich würde das nicht an Deutschland festmachen. Den Spaniern ist etwas Ähnliches passiert. Spanien ist, wie schon 2018, im Achtelfinale an tausend Pässen gestorben. Weil es auf den letzten Metern keine individuellen Lösungen fand, um die großen Probleme zu überwinden, die der moderne Fußball mit seinem Mangel an Räumen aufwirft.

Am Ende schied Spanien gegen Marokko nach Elfmeterschießen aus.

Im Elfmeterschießen spielen die Emotionen eine überragende Rolle. Es ist ein Unterschied, ob man antritt, um Ruhm zu erlangen, oder um ein Scheitern abzuwenden. Das grundlegende Problem bleibt aber ein anderes.

Nämlich?

Die Statistiken spielen gegen Spanien. Dass nun die Zahl der Pässe und der gelungenen Pässe gezählt werden, verleitet die meisten Spieler dazu, darauf aus zu sein, sich nicht zu irren. Das nimmt allen Angriffsmanövern den Sinn fürs Risiko. Marokko ist zudem einer dieser Gegner, an denen sich die Spanier verschlucken. Nicht, weil sie gut verteidigen, sondern weil sie es mit vielen Männern tun, und die bekamen Heldengesichter, je länger das Spiel dauerte. Man merkte, dass Spanien ein Übermaß an bemerkenswerten Spielern hat, aber einen Mangel an außergewöhnlichen.

Letztere gibt es bei dieser WM viele: Lionel Messi (Argentinien), Kylian Mbappé (Frankreich), Neymar (Brasilien) ...

Sie lassen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Aber sie führen uns auch vor Augen, wie mysteriös der Fußball ist und bleibt. Alle drei spielen in Paris und schaffen es dort nicht, zusammen die Champions League zu gewinnen. Versucht man, die beste Mannschaft der Welt und der Geschichte zusammenzustellen, fragt man sich: Wie soll ich Cruyff draußen lassen oder Maradona oder Pelé? Aber wenn man elf zusammen hat, fragt man sich: Wie soll man mit denen gegen auch nur irgendeine Mannschaft gewinnen? Die Mannschaften von heute sind so strukturiert, dass es schwierig ist, zwei Spieler gemeinsam spielen zu lassen, die nicht rennen. Ich bedaure das sehr.

Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Niederlande (Freitag, 20 Uhr). Messi scheint so locker und gelöst zu sein wie selten bei einer WM. Was hat ihn befreit?

Die Gruppe. Das Glück, das er erkennbar spürt. Und der Sieg bei der Copa América in Brasilien 2021. Er markiert ein Vorher und Nachher - für die Mannschaft, und vor allem für Leo. Trainer Lionel Scaloni dirigiert keine Auswahl, sondern eine Mannschaft, das ist ein Unterschied von riesiger Bedeutung. Man merkt, dass sie ihr ökologisches Gleichgewicht gefunden hat. Ich habe gestern ein Foto gesehen, da stieg Leo aus dem Bus aus, und alle gingen in einem Bogen hinter ihm her - wie im Film "Ocean's Eleven". Dieses Foto hat einen großen symbolischen Wert. Es erklärt, was Argentinien heute ist.

Scaloni sagt, dass Messi bei allen etwas Besonderes auslöse, auch bei den Mitspielern. Man merke das daran, wie sich alle Blicke auf ihn richten. War das bei Ihnen und Maradona in der Weltmeistermannschaft von 1986 auch so?

Natürlich. Wie sollte man Maradona nicht anschauen? Leo hat einen bewundernswerten Grad an Selbstkontrolle, was ihn vor den Folgen eines Lebens schützt, das schrecklich ist. Er kann sich nirgends verstecken. Egal wo, ob in Asien oder in Arabien: Er ist immer Messi. Auch Diego hat darunter gelitten, und ich muss sagen: Ich halte es für logischer, so zu enden wie Maradona, als so zu sein wie Messi.

Ist es schwierig, mit einem Genie in einer Mannschaft zurechtzukommen?

Ein Genie braucht es, respektiert zu werden und ein anderes Habitat als der Rest zu bewohnen. Es ist eine Lüge, dass wir alle gleich sind. Man muss die Räume des Genies respektieren - und ihm den Ball geben. Unser früherer Nationaltrainer César Luis Menotti hat Maradona mal aus einer Mannschaftsbesprechung rausgeschickt. "Damit er nicht hört, was ich euch fragen werde", sagte Menotti: "Wie viele Bälle glaubt ihr, muss man Maradona im Laufe eines Spiels geben? Ihr braucht nicht zu antworten. Ich sag's euch: Alle! So, und jetzt sagt Maradona, dass er wieder reinkommen kann."

Woher kommt bei Messi das neue Glücksgefühl?

Er ist reifer geworden. Ich habe ihn vor gut zwei Wochen interviewt. Er sagte, dass er bedauert, die Etappe mit Pep Guardiola (als Trainer in Barcelona) nicht stärker ausgekostet zu haben. Ich habe den Eindruck, Leo hat gelernt, die Dinge zu genießen. Das hat damit zu tun, dass er am Ende seiner Karriere angelangt ist. Mir passiert gerade das Gleiche auf anderer Ebene: mit dem Leben.

Detailansicht öffnen "Leo hat gelernt, die Dinge zu genießen": In Katar scheint Messi so locker und gelöst zu sein wie selten bei einer WM. (Foto: Petr David Josek/AP)

Gilt noch immer Ihr berühmter Satz, dass Messi jeden Tag Maradona ist?

Selbstverständlich. Was faszinierend ist: wie er sich auf immer neuen Positionen immer sofort adaptiert. Die Zeit hat ihn weise gemacht. Das Spiel gegen Australien war wie eine Essenz dessen, was er in nunmehr 1000 Spielen gewesen ist. Er war überall.

Was bedeutet das?

Bei Leo ist es so, dass das Hirn vor lauter Gedanken, die er sich macht, bloß lärmen muss - damit er eine Lücke findet, wo er sein Talent zur Geltung kommen lassen kann. Gegen Australien hatte man 30 Minuten das Gefühl: Da steht eine undurchdringliche Mauer. Aber wir alle wussten, dass es einen gibt, der das Loch finden kann und am Ende findet: Messi. Es ist schön zu sehen, wie das Talent es hinkriegt, weiter zu herrschen.

Bei den Niederlanden, dem Gegner der Argentinier, hat man den Eindruck, dass Trainer Louis van Gaal der Star ist - dennoch wird vergleichsweise wenig über ihn gesprochen ...

... und die Niederländer, die über ihn sprechen, sprechen schlecht über ihn. Dieser Tage hat mich ein Journalist angerufen, der wissen wollte, was ich vom niederländischen Catenaccio halte! Ja, die Niederlande stehen tiefer als das Holland von einst. Sie gestehen dem Ball weniger Wichtigkeit zu, als sie es historisch getan haben. Aber Catenaccio? Für mich stehen die Argentinier etwas über den Niederlanden, auch wegen ihrer traumatischen Niederlage im ersten Spiel (1:2 gegen Saudi-Arabien, Anm.). Derartiges führt dich erst in einen Teufelskreis, und wenn du ihn durchbrichst, in einen Tugendkreis. Argentiniens Spieler fühlen sich jetzt stärker.

Das zweite Viertelfinale bestreiten an diesem Freitag Kroatien und Brasilien.

Brasilien durchlebt einen glücklichen Moment. Zu glücklich für das, was man im Fußball gewöhnt ist. Denn Fußball ist ein Spiel, das an der ersten Ecke mit dem Messer in der Hand auf dich wartet und es dir in den Rücken rammt.

Die Brasilianer sind so glücklich, dass sie beim 4:1 im Achtelfinale gegen Südkorea getanzt haben - zusammen mit Trainer Tite. War das zu viel? Sogar respektlos?

Für mich nicht. Sie versuchen, eine Gruppenharmonie herzustellen, Tite will ein Teil davon sein. Und Tanzen ist Teil des Lebens der Brasilianer. Wer Ronaldinho, Romário, Ronaldo kennengelernt hat, der weiß: Für sie ist das Leben eine Ausübung von Glück. Wenn ich tanzen würde, dann wäre es eine Respektlosigkeit. Aber bei einem Brasilianer? Ich bitte Sie.

Wie stehen Brasiliens Chancen gegen Kroatien?

Sie werden auf eine reife Mannschaft treffen, die einen Gewinner des Ballon d'Or in ihren Reihen hat (Luka Modric, Weltfußballer 2018, Anm.). Ich finde Kroatien aber nicht so gut wie beim Finaleinzug 2018. Zurzeit sind die Waffen Brasiliens den kroatischen überlegen.

Wegen Neymar?

Nicht nur. Gegen Südkorea waren Casemiro und Torwart Alisson die Besten. Und bei Vinícius hatte ich im ersten Spiel den Eindruck, dass er etwas Zeit brauchte, um seine Fesseln zu lösen, und je stärker dieser Prozess voranschreitet ... Dennoch wurde als Spieler des Spiels Neymar ausgezeichnet, weil im Fußball alles den Namen untergeordnet ist. Neymar ist so ein Name. Er ist in jeder Hinsicht ein Popkünstler, mit drei Ketten, acht Ohrringen. Messi versteckt seinen Charakter, für Neymar ist es eine Notwendigkeit, ihn nach außen zu kehren.

Bei den Kroaten spielt eine der Entdeckungen der WM: Innenverteidiger Josko Gvardiol von RB Leipzig.

Er spielt, als wäre er 30 Jahre alt, nicht 20. Er steht immer richtig, ist aggressiv, und auch noch Linksfüßer! Ich würde ihn am liebsten morgen kaufen, um ihn nach Hause mitzunehmen.

Was wollen Sie denn da mit ihm?

Ihn an Real Madrid verleihen. Was sonst?

Am Samstag trifft dann England auf Frankreich - mit Kylian Mbappé.

Das wird sehr, sehr eng. Und sehr interessant. Mbappé begeistert mich. Er ist der pure Exzess. Du hast den Eindruck, dass er Zeit für alles hat: Eine Unaufmerksamkeit hier, eine frivolité da ... und dann nagelt er zwei Tore rein. Brasilien und England haben auf dem Feld und auf der Bank so viel Talent! Frankreich hat nur eins, Mbappé, aber der hat so viel Talent, dass es für fünf zählt! Und: Er ist von vielen großartigen Spielern umgeben. Antoine Griezmann ist hier wieder zu dem Spieler geworden, den wir fast vergessen hatten.

Wie können die Engländer Mbappé stoppen?

Kyle Walker ist vermutlich das einzige Gegengift. Weil er physisch stark ist - und schnell. Die Innenverteidiger Stones und Maguire sind die Schwachstellen. Aber wer hat die nicht?

Teilen Sie den Eindruck, dass auch England einen kulturellen Wandel durchläuft?

Eines Tages werden wir über Pep Guardiola reden müssen. Spanien und Deutschland hatten 2010 und 2014 lauter Spieler dabei, die unter Guardiola trainiert hatten, in Barcelona und beim FC Bayern. England hat nicht viele Manchester-City-Spieler dabei. Aber Pep hat auch in England eine Kulturbewegung angeschoben, man sieht das am Umgang mit Mittelstürmer Harry Kane. Zu früheren Zeiten wäre er geschätzt, aber nicht für unersetzlich gehalten worden. Jetzt kann man bei England jeden auswechseln, aber nicht Kane! Er assoziiert sich mit allen, hat Klarheit in seinen Aktionen, filtert Pässe, Vorstellungskraft ...

Bei der WM hat bisher aber Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Kane die Show gestohlen ...

Der ist wahnsinnig gut, er macht alles mit einer unglaublichen Natürlichkeit. Sogar wenn er rennt, sieht es natürlich aus. Wie eine Gazelle. Es ist wundervoll, Bellingham zuzuschauen. Er ist ein Spieler, der völlig den Unterschied macht. In beiden Strafräumen - unglaublich.

Welche anderen jungen Spieler haben Sie in Katar gesehen?

Euren Musiala. Oder Pedri (Spanien). Es hat vielleicht noch nie bei einer WM so viele junge Spieler auf einen Schlag gegeben ... Wie das kommt? Vielleicht sind sie besser vorbereitet. Physisch und psychisch. Wenn die jetzt schon da sind, frage ich mich: Wie soll das erst in vier Jahren werden? Diego hatte bei seiner ersten WM 1982 große Schwierigkeiten, vier Jahre später zettelte er mit 26 Jahren eine Revolution an. Diese Neuerscheinungen sind ein sehr wichtiges Thema, weil WM-Turniere immer mit Eigennamen zu tun haben. Hier haben wir in jedem Spiel ein, zwei junge Spieler gesehen, die dich einladen, ein Spiel zu schauen.

Es bleibt: Cristiano Ronaldo, der zuletzt auf der Bank saß - vielleicht auch in Portugals Viertelfinale gegen Marokko.

Ronaldos Fall spricht Bände - über das Vergessen, und die Geschwindigkeit, mit der wir vergessen. Dass sich 70 Prozent der Portugiesen in einer Umfrage wünschten, dass er nicht von Beginn an spielt, kommt mir vor wie soziologische Bosheit. Vor Ronaldo kann man nur den Hut ziehen. Es gibt das geborene Genie: Messi. Und es gibt ein Genie, das gemacht wurde: Ronaldo. Die Frage ist, was das größere Verdienst ist.

Viele reiben sich an Ronaldos Egozentrik.

Aber es ist das rentabelste Ego aller Zeiten, und das meine ich vor allem fußballerisch.

Detailansicht öffnen Ronaldos Fall spricht für Valdano Bände, "über das Vergessen, und die Geschwindigkeit, mit der wir vergessen". (Foto: ANP/Imago)

Seine Egozentrik führte bei WM sogar die Eingriffe der Technologie vor Augen: Ronaldo reklamierte ein Tor für sich, obwohl er den Ball nicht berührt hatte. Der Chip im Ball wies nach: Er war nicht dran. Wie kommen Sie mit dem Einsatz von Hightech zurecht?

Mich alarmiert das. Die Technologie ist invasiv und raubt dem humansten Spiel, das es gibt, immer mehr Terrain. Mir macht das Angst. Ich weiß nicht, ob wir bei der übernächsten WM Roboter als Schiedsrichter haben werden. Fußball war, um den Schriftsteller Javier Marías zu zitieren, ein wildes und sentimentales Spiel. Jetzt nimmt die Technologie dem Fußball die Wildheit, und das tut ihm nicht gut. Denn Fußball ist ein exzessiv menschliches Spiel, mit Fehlern und übertriebenen Charakteren. Und der übertriebenste von allen war immer der Schiedsrichter.

Hinzu kommt: Auch Bilder sind nicht vor Manipulationen gefeit.

Mir klingt noch in den Ohren, wie nach dem Spiel der Spanier gegen Japan gesagt wurde: Das Foto von dem Ball, der vor dem Treffer zu Japans 2:1 über die Linie gerollt war, wurde manipuliert. Man hat fast mehr Lust, der Konspiration zu glauben als der Fotografie.

Ist es nicht kurios: Sie klagten über die Methodologie des Fußball. Jetzt haben wir sehr viel von Spielern gesprochen.

Die Methodologie ist die Inszenierung, aber die Spiele gewinnen die großen Namen. Deswegen tut es mir weh, dass Mané, Salah oder Haaland nicht dabei sind, weil es Spieler sind, die eine WM fliegen lassen. Und uns an den Fußball erinnern, von dem wir kommen.