Nach dem Achtelfinaleinzug spricht Nationalcoach Hajime Moriyasu von "einer neuen Ära" und in der Heimat glauben manche an den Titelgewinn - während den Spielern das Staunen des Publikums zu weit geht.

Von Thomas Hahn, Tokio

Der große Sieg ereignete sich zwischen vier und sechs Uhr früh japanischer Zeit. Nicht gerade zur Primetime also, weshalb das 2:1 der japanischen Fußballer gegen Spanien nebst Einzug ins WM-Achtelfinale viele Landsleute im Schlaf überraschte. Aber ein paar Unentwegte schauten das Spiel natürlich an, daheim, in Sportbars - oder auch draußen, wie jene jungen Leute, die sich in Tokio beim Bahnhof Shibuya an der Statue des Hundes Hachiko über Smartphones oder Tablets beugten. Und als der Erfolg dann feststand, taten sie etwas für den Ruf der japanischen Fußballfankultur: Sie tanzten und jubelten so ausgelassen, wie man das in Japan sonst gar nicht so gerne hat.

Schwer zu sagen, ob den Inselstaat am Freitagmorgen schon eine neue, nachhaltige Fußballbegeisterung erfasst hat. Es war einfach zu früh für die ganz großen Umzüge. Und die Polizei war in Shibuya ohnehin nüchtern wie immer. Mit Durchsagen und Absperrbändern sorgte sie dafür, dass die Feiernden vor lauter unverhofftem Glück nicht die Vernunft verloren. Aber klar war: Irgendein weiterer beliebiger japanischer Sporterfolg war dieser erste Platz in Gruppe E auf keinen Fall. Spanien bezwungen, Deutschland bezwungen - solche Errungenschaften konnten sich viele in Nippon bisher schon deshalb nicht vorstellen, weil Europas Fußballathleten den schmächtigen Japanern körperlich überlegen zu sein schienen.

"Asiatischer, japanischer Fußball kann gegen die Besten der Welt gewinnen."

Die Fans, die das Spiel sahen, waren jedenfalls ziemlich bewegt. Teilweise zu Tränen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Viele sagten, dass sie nie mit dem Gruppensieg gerechnet hätten. Keine Rede mehr vom 0:1 gegen Costa Rica im Spiel zuvor. Die Überraschung schien auf Japans Fußballfreunde zu wirken wie ein Erweckungserlebnis. Nationalcoach Hajime Moriyasu, vor der WM nicht unumstritten, sprach von "einer neuen Ära", von einem Zeichen gegen die fernwestliche Übermacht. "Asiatischer, japanischer Fußball kann gegen die Besten der Welt gewinnen", sagte er, "ich glaube, alle Menschen in Asien werden sich mit uns freuen."

Und die Freude kam auch von ganz oben. Premierminister Fumio Kishidas Sportbegeisterung gilt normalerweise dem Baseballteam der Hiroshima Carp. Aber im Triumph bejubelte er natürlich auch die Fußballer. "Historisch" nannte er deren Ergebnis vor Reportern. Bei Moriyasu und Fußball-Verbandspräsident Kozo Tashima rief er höchstselbst an. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie den japanischen Menschen Mut und Energie gegeben haben", berichtete er auf Twitter.

Das Staunen des Publikums schien Japans Spielern teilweise sogar etwas zu weit zu gehen. Vor allem Ritsu Doan vom SC Freiburg, Torschütze gegen Deutschland und gegen Spanien, legte Wert darauf, dass er nicht überrascht sei von den Fähigkeiten seines Teams. "Ich mache keine Witze, wenn ich sage, dass der Titel unser Ziel ist", sagte er, "und ich denke, jetzt glauben das auch endlich alle." Er schaute voraus zur nächsten Aufgabe. Am Montag gegen Kroatien, den WM-Zweiten von 2018. Doan und die anderen haben noch ein bisschen was tun, ehe eine bleibende neue Fußball-Begeisterung ihre Heimat erfasst.