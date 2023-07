Interview von Anna Dreher, Wyong

Mit einem Kaffee in der Hand schlendert Martina Voss-Tecklenburg am Freitagmittag über das Gelände des Wyong Racing Club. Hier hat der Deutsche Fußball-Bund sein Medienzentrum während der WM in Australien und Neuseeland eingerichtet. Am Montag startet das Nationalteam gegen Marokko (10.30 Uhr, ZDF) ins Turnier.