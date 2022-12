Interview von Javier Cáceres und Sebastian Fischer, Doha

Fußball ist mitunter auch gesprochenes Wort, und dessen Stimme war in Deutschland über Jahre hinweg: Béla Réthy. Am Mittwoch wird er für das ZDF letztmals ein Spiel kommentieren, danach wird er am Tag seines 66. Geburtstags zum Privatier. Die WM in Katar ist seine "achte als Kommentator, insgesamt die zehnte", dazu kamen Olympische Spiele, kaum zu zählende Bundesligaspiele, Reportagen und Geschichten, von denen er in einem Grillrestaurant in Doha bei Picanha und Bier erzählt. Draußen die blinkenden Hochhausfassaden der katarischen Hauptstadt, drinnen ein mit brasilianischen Fahnen drapierter Raum mit Samba: die Klänge und Geschmäcker Brasiliens, des Landes seiner Kindheit.