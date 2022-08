Die umstrittene Fußball-WM in Katar soll überraschend einen Tag früher als geplant beginnen. Das Büro des Fifa-Rats berät offenbar über einen Antrag auch des Gastgebers, der sein Eröffnungsspiel gegen Ecuador bereits am 20. November als alleiniges Highlight ausrichten will - und nicht als dritte Partie des Tages am 21. November. Darüber hatte zunächst The Athletic berichtet; der Weltverband kommentierte den Vorgang nicht. Bislang ist die WM-Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November um 13 Uhr Ortszeit als erstes Spiel vorgesehen, diese Partie würde voraussichtlich dann auf die bisherigen Katar-Ansetzung um 19 Uhr Ortszeit rutschen. Auf die weiteren WM-Partien soll die Änderung keinen Einfluss haben.