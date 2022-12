Weihnachten ist, und wo keine Not herrscht, leuchten jetzt die Kinderaugen. Es gibt Geschenke, gefeiert wird und viel geknuddelt. Klar, dass man gern mehr davon hätte, wenn man Kind ist. Oder Kind geblieben ist.

So wie Gianni Infantino. Dem konnte die Fußballwelt am Sonntag dabei zusehen, wie er sich überwinden musste, den anderen Kindern was abzugeben von seinen tollen Sachen. Es war in einem Fußballstadion in Katar, jeder wollte diesen WM-Pokal halten, aber Gianni hat das Goldstück lange verteidigt. Nicht anfassen, das ist meins! Alles meins!

Am Ende musste er den WM-Pokal doch rausrücken, Lionel Messi spazierte damit zu seinen Teamkameraden, aber der Fifa-Boss pirschte hinterher, Schritt für Schritt, denn auf Messi mit dem Goldpokal waren jetzt nicht nur alle Augen gerichtet, sondern auch alle Kameras, deshalb war es ungeheuer wichtig, gerade jetzt stets sichtbar an dessen Fersen zu bleiben, in symbiotischer Nähe. Und so glänzten sie im Rampenlicht der WM-Siegerehrung um die Wette, der Weltpokal und die glatte Birne des Weltfußball-Präsidenten, der unbedingt im Glanze dieses Moments baden musste. Als hätte er etwas mit der Erfolgsgeschichte des Fußballs zu tun.

Zumindest bisher funktionierte der Fußball nicht wegen, sondern trotz Infantino ganz gut. Aber er arbeitet daran, dass sich das ändert. Nach der Katar-Party, das verraten Fotos des mit Pokal schlummernden Messi, blieb Infantino das fürstliche Recht der "primae noctis" zwar leider versagt, das Recht der ersten Nacht, aber er hat sie offenbar für ein paar fulminante Gedankendribblings genutzt. Anderntags präsentierte er der Welt das Resultat: Warum nicht einfach öfter Weihnacht... - Unsinn: Warum nicht einfach öfter WM feiern? Mehr Geschenke, mehr Feiern, mehr spendable Freunde - und noch viel mehr Rampenlicht, mehr Bedeutung?

Die Mega-Turniere kann kaum ein Einzelgastgeber mehr stemmen

Es ist müßig, immerzu auf die Gespinste dieses Fifa-Chefs einzugehen, die er mittlerweile in Doha ausheckt, seiner neuen Heimat, während Sonderstaatsanwälte in der Schweiz ermitteln. Außerdem hat die Fußballwelt ja erst kürzlich fast dieselbe Schnapsidee Infantinos abgeschmettert: Da wollte er die WM alle zwei Jahre auszutragen. Oder zweimal im Jahr? Eh wurscht, die Ablehnung war so enorm, dass Infantino sogar flott von der Urheberschaft abrückte. Formal hatte ja der Verband Saudi-Arabiens die Flausen aufgebracht.

Nur sind die Saudis und Infantino fast dasselbe. Erstere wollen jetzt unbedingt auch so ein tolles Spielzeug haben, das Katar schon hat: Eine Fußball-WM! Und Infantino findet sowieso, dass die Welt gar nichts Wichtigeres braucht als endlos viel WM-Fußball. Samt Qualifikationsrunden! Und weil die WM ab 2026 von bisher 32 Teilnehmern auf 48 aufgepumpt wird, könnte er künftig noch viel mehr an die Politiker der Welt verteilen. So eine Mega-WM kriegt ja kein einzelner Gastgeber allein gewuppt, sogar die USA brauchen 2026 Mexiko und Kanada als Co-Veranstalter. Insofern stünde einer Fußball-WM in Saudi-Arabien, mit den Co-Veranstaltern Ägypten und Griechenland, nichts mehr im Wege: Anno 2029, oder 2032.

Man braucht jetzt nicht die Kollateralschäden dieses Szenarios für den globalen Sport aufzählen, der ja, zu Infantinos Kummer, nicht nur aus WM-Fußball besteht. Weil es den ganzen anderen Kram, Olympia etc., aber gar nicht braucht, hat der Fifa-Boss auch schon ersonnen, was die Weltgemeinschaft zum Überleben benötigt, wenn gerade mal nicht Fußball-WM ist: Noch eine WM. Eine Klub-WM, mit 32 Vereinsteams. Ist das nicht herrlich: WM-Turniere in Kaufhaus-Schleife, dudeldidü? Die Champions League könnte endlich einpacken, alle Fantastilliarden würden in die Kasse von Infantinos Fifa fließ... - sorry, hier eine kurze Durchsage für alle Eltern: Dieses Geschäft schließt in zehn Minuten, im Fußbällebad muss noch dringend ein Bub abgeholt werden!

Frohes Fest. Was man so hört, wünscht sich der relevante, professionelle Teil der Branche einen, der vereint statt spaltet, jemanden, dessen Führungsethos in der Moderne und nicht im Mittelalter siedelt: Einen neuen Fußballpräsidenten. Wünschen ist auch den anderen erlaubt.