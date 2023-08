Von Felix Haselsteiner, Auckland

Der Unglaube hatte sich unter den Schwedinnen schon ausgebreitet, aber er hatte eine bei dieser WM bisher ungesehene Form angenommen. Tiefe, ehrliche Trauer hatte sich in der vergangenen Woche immer wieder durch die Stadien in Neuseeland und Australien gezogen, auch durch den Eden Park in Auckland. Es waren tränenreiche, höchst emotionale Abschiede vom Turnier, die die Japanerinnen, die Amerikanerinnen, die Niederländerinnen, die Kolumbianerinnen durchlitten hatten, man konnte ihnen den Schmerz ansehen und anhören auf dem Feld und später im Gespräch mit der versammelten Presse, wo mindestens so viele Tränen flossen wie Worte gesprochen wurden.

Die Schwedinnen allerdings, sie wirkten vielmehr konsterniert. Erschrocken darüber, wie schnell sich dieses Turnier für sie in die ungeahnte, falsche Richtung entwickelt hatte. Keine zwei Minuten hatte es gedauert, dann stand Spanien im Finale - mit den Mitteln Schwedens.

Für die Dauer dieser Phase von Sekunden hatten die Skandinavierinnen schon wieder unbesiegbar gewirkt. In dieser 88. Minute, in der man zurückdenken musste an die Millimeterentscheidung im Elfmeterschießen gegen die USA im Achtelfinale und an die Widerstandsfähigkeit gegen ein anstürmendes Japan im Viertelfinale, weil Rebecka Blomqvist kurz vor dem Ende den Ausgleich erzielt hatte gegen die Spanierinnen. "Schon wieder?", hatte auch Aitana Bonmatí gedacht, sie wussten um die schwedische Resilienz. Das gab sie nachher offen zu, im Wissen, dass ihre Spanierinnen zurückgeschlagen hatten.

In der 89. Minute nämlich flog ein Schuss von Olga Carmona in Richtung der schwedischen Torhüterin Zecira Musovic, er flog an ihr vorbei, knallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Es war der Schuss zum 2:1, der Spanien ins Finale am Sonntag in Sydney brachte und Schweden ins Spiel um Platz 3 am Samstag - und der in seiner Entstehung noch für etwas mehr stand. Es war eine gewisse Umkehrung der Ereignisse: Das entscheidende Tor dieses Halbfinales, es fiel nach einer Ecke, die die Eckball-Expertinnen aus Schweden zu schlecht verteidigt hatte.

"Das ist sehr enttäuschend. Wir sind eigentlich so gut bei Standardsituation, aber bei der Ecke waren wir nicht präsent", sagte Musovic, geschlagen mit ihren eigenen Mitteln, weil Carmonas Ball knapp hinter der Linie aufditschte. "Das war kein Zufall, dieses Tor", sagte sie dennoch: "Spanien hat sich das verdient."

So realistisch und bedacht die Schwedinnen auf ihre Niederlage reagierten, so emotional waren einmal mehr die Spanierinnen, die schon nach dem Halbfinaleinzug kaum hatten fassen können, was für ein fabulöses Turnier sie abliefern. "Ich habe alle meine Tränen verbraucht. Ich bin leer", sagte Jennifer Hermoso: "Das ist etwas, das wir nie im Leben vergessen werden."

Das Spanien von Trainer Jorge Vilda, es hat sich schrittweise in einen Modus gespielt, in dem sie den Schwedinnen ihre Unbesiegbarkeit streitig machen. Vor etwas mehr als zwei Wochen, bei einem 0:4 in der Gruppenphase gegen Japan, hatte Spanien noch deutlich seine sportliche Mortalität vorgeführt bekommen, Bonmatí sprach die Niederlage direkt an: "Vielleicht war es unser Glück, dass wir unser schlechtes Spiel in der Gruppenphase hatten. Sonst wären wir wohl schon zuhause."

Was folgte, waren taktische Meisterleistungen. Spanien ist von Vilda perfekt eingestellt auf diese WM, in der sie taktisch und fußballerisch ab der ersten Minute die Besten waren, aber ihnen eine Zeit lang noch die Physis fehlte - die sie nun gegen Schweden unter Beweis stellten. Spanien ist wehrfähig, kann Zweikämpfe gewinnen und auch in Kauf nehmen, wenn Teams es schaffen, Bonmatí im Mittelfeld teilweise mit drei Spielerinnen zu decken. Unter anderem, weil neben ihr die 23-jährige Teresa Abelleira von Real Madrid eine fantastische WM spielt. "Sie wird von Spiel zu Spiel besser", sagte Bonmatí, Abelleira "wachse" an den Herausforderungen - wie das gesamte Team.

Die Torschützin zum 1:0 etwa, Salma Paralluelo, bringt mit ihrer Geschwindigkeit ein vertikales Element in das Passspiel, Torschützin Carmona traut sich wieder eine deutlich offensivere Rolle, jene, die gegen die japanischen Konter noch vorgeführt wurde. Und bei all dem Erfolg rücken auch die politischen Themen in den Hintergrund: Alexia Putellas etwa, die Weltfußballerin von 2022, die einfach nicht in Form kommt. Gegen Schweden kehrte sie in die Startelf zurück, nach 56 Minuten wich sie für Paralluelo - was dem spanischen Spiel inmitten einer schwedischen Druckphase gut tat. Putellas ist das letzte, verbliebene, große Fragezeichen im spanischen Team. Sie will noch ein Ausrufezeichen setzen, aber sollte Spanien am Sonntag tatsächlich Weltmeister werden, dann nicht mit ihr als Galionsfigur.

Es ist der Fußball, der im Fokus steht, der Stil dieses Teams, das alle Elemente verbindet, die bei dieser WM wichtig waren. Der umstrittene Vilda, den die berühmten Las 15, die meuternden Spielerinnen, von denen nur drei beim Turnier dabei sind, im vergangenen Herbst noch per Protestbrief entfernen wollten, ist der große Gewinner. "Meine Nackenhaare stehen mir noch immer zu Berge", sagte Vilda, er sprach von der "Seele" und dem "Biss" seiner Spielerinnen, die er in höchsten Tönen lobte. Dabei ist es unumstritten auch Vildas Leistung: Sein Spanien ist taktisch geschulter als die USA, zweikampfstärker als Japan und, wie sich herausstellte: effizienter als Schweden.

Deren Trainer Peter Gerhardsson gilt als großer Bewunderer jenes klassischen Stils, der eine Parallelität darstellt zu jenem des Männer-Teams, das 2010 die WM in Südafrika gewann. "Ich hätte gerne, dass mein Team so spielt wie Spanien", sagte er nach dem Spiel, er lobte die Passsicherheit in höchsten Tönen, er wünschte Spanien herzlich den Titel am Sonntag.

Für die Schwedinnen geht es darum, das Turnier am Samstag "mit erhobenem Kopf" zu verlassen, so formulierte es Abwehrspielerin Magdalena Eriksson. Und gerade als sie den Satz "So ist Fußball, so ist es nunmal" aussprach, konnte man wenige Meter neben ihr in der Interviewzone Jennifer Hermoso hören, wie sie laut auf Spanisch rief: "Wir haben es gewonnen, verdammte Scheiße." Eriksson stockte für einen Moment, sie musste sich sammeln. Die Niederlage für sie und das schwedische Team fing jetzt so richtig zu wirken an.