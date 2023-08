Von Anna Dreher, Sydney

Geradezu vergnügt saß Sarina Wiegman auf dem Podium, vor sich die fast bis auf den letzten Stuhl mit Journalisten gefüllte Pressekonferenz. Die fordernde und am Seitenrand oft sehr streng wirkende Trainerin blickte erwartungsfroh und gelöst in die Runde, als hätte sie gerade im Lotto gewonnen und solle nun erzählen, was sie sich alles für schöne Dinge von diesem Hauptgewinn gönnen werde. Und vielleicht fühlte sich dieser Abend für Wiegman auch genauso an, nachdem sie England am Mittwoch zum ersten Mal nach 57 Jahren wieder ins Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft geführt hatte. 1966 gewannen die Männer in London den Titel, am Sonntag haben die Frauen in Sydney gegen Spanien diese Chance.