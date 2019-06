18. Juni 2019, 08:11 Uhr DFB-Elf im Achtelfinale "Wir hätten noch mehr Tore machen müssen"

Angetrieben von Alexandra Popp schafft Deutschland den Achtelfinaleinzug bei der Fußball-WM.

Sie steht vor einem besonderen Jubiläum: Das Achtelfinale am Samstag könnte ihr 100. Länderspiel werden.

Hier geht es zum Spielplan der Fußball-WM.

Von Anna Dreher , Montpellier

Das nächste Spiel ist in diesem Moment weit weg gewesen, die Aufstellung für das Achtelfinale an diesem Samstag bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich hatte jedenfalls für niemanden eine Dringlichkeit. Gerade erst hatte die deutsche Nationalmannschaft 4:0 (3:0) gegen Südafrika gewonnen und war damit Gruppenerster geworden. Aber eine Zahl war am Montagabend durchaus präsent, weil es eine besondere ist, die Alexandra Popp schon bald erreichen könnte - wenn sie denn darf.

99 Länderspiele hat die Kapitänin bisher absolviert, sie wird also bei dieser WM sehr wahrscheinlich in einen Klub aufgenommen werden, zu dem bisher 24 Spielerinnen gehören, angeführt von der scheinbar uneinholbaren Birgit Prinz mit 214 Einsätzen. "Wir haben da schon drüber gesprochen die Tage, ja", sagte Popp im Kabinengang des Stade de la Masson von Montpellier: "Ich bin gespannt, aber im Endeffekt ist es ein Spiel wie jedes andere. Ich freue mich, wenn ich dann auch zum Hunderterklub gehöre."

Es ist nun natürlich Interpretationssache, ab wann ein Spiel wie jedes andere ist und ab wann es in den Status der Besonderheit gehoben wird. Streng genommen war schon Nummer 99 keines wie jedes andere - immerhin brachte es Deutschland den Einzug ins Achtelfinale als Gruppenerster. Nach Spiel Nummer 100 könnte folglich das Viertelfinale erreicht sein, bei einer WM, besonders ist das schon.

"Da sieht man mal, wie einfach Fußball sein kann", sagt die Bundestrainerin

Aber: Die 100 war noch weit weg, wesentlich präsenter war nun mal die 99. Und da lautete das Fazit von Popp: "Südafrika war vielleicht nicht der Maßstab, aber es war wichtig, dass wir Ball und Gegner laufen gelassen haben. Wir hätten noch mehr Tore machen müssen, aber wir haben wieder in einen Spielfluss reinbekommen, das war gut."

Darum war es nach den ersten Gruppenspielen gegen China und Spanien ja gegangen. Denn auch wenn beide ergebnistechnisch mit jeweils einem 1:0-Sieg passten: Fußballerisch war nicht das volle Potenzial abgerufen worden. Um zumindest etwas in die Nähe des eigenen Anspruchs zu kommen, war WM-Debütant Südafrika ein geeigneter Gegner, nicht so hart in seiner Zweikampfführung wie China, nicht mit technisch versiertem Ballbesitzfußball wie Spanien, sondern eher ungeordnet.

Die deutsche Mannschaft kam trotz erneuter personeller Änderungen besser in den Aufbau rein, weil Südafrika dies mit taktischer Unordnung zuließ. "Wir haben phasenweise wirklich schöne Ballstafetten gebracht. Da sieht man mal, wie einfach Fußball sein kann", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.