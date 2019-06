Almuth Schult

Verriet unter der Woche, dass sie während des Turniers mit der Schwedin Nilla Fischer, mit der sie zusammen in Wolfsburg spielt, Textnachrichten hin- und herschrieb. Schult ist aber niemand, die sich von freundschaftlichen Gefühlen blockieren lässt. Parierte in der ersten Hälfte mehrfach gut, obwohl die Sonne ihr im Gesicht stand. Verhinderte den frühen Rückstand mit einer Fußparade gegen Sofia Jakobsson (12.). Beim Gegentor durch die Schwedin dann machtlos. Zeigte immer dann Schwächen, wenn sie sich bei Ecken ins Getümmel stürzen musste, was zwar Sorgen, aber keine Gegentore nach sich zog. Beim 1:2 erst mit einer guten Parade, dann ohne Chance im Nachschuss. Verhinderte gegen Jakobbson das 1:3. An Schult lag es nicht, dass die deutsche Mannschaft ausschied.