10. Juni 2019, 09:49 Uhr Fußball-WM 2019 "Das ist nicht unser Anspruch"

Die deutsche Nationalelf muss für das zweite WM-Spiel nach Valenciennes reisen.

Nach dem 1:0 gegen China zum Start wird klar, dass sich noch einiges verbessern muss im Team.

Gegen Spanien könnte es am Mittwoch schon ums Weiterkommen gehen.

Von Ulrich Hartmann, Lille

Am Sonntagmittag ist der Zug der deutschen Fußballerinnen in den Disneyland-Bahnhof nahe Paris eingefahren. Aussteigen durften sie dort aber nicht. Mit dem TGV 5272 waren sie nur auf der Durchreise von Rennes nach Lille. In der Bretagne hatten sie am Samstag mit 1:0 ein rustikales WM-Auftaktspiel gegen China gewonnen, das alles andere war als Disneyland.

In Lille ganz im Norden Frankreichs bereiten sie sich nun auf ihr zweites Spiel vor: am Mittwoch (18 Uhr, ZDF) im nahen Valenciennes gegen Spanien. Hier geht es bereits vorentscheidend um den Gruppensieg, der dann auch beste Chancen fürs Achtelfinale böte. Doch wenn sie gegen Spanien so spielen wie gegen China, dann wird das schwierig.

"Das ist nicht unser Anspruch", hatte die Torhüterin Almuth Schult nach dem glücklichen Auftaktsieg unmissverständlich mitgeteilt. Vor allem im Mittelfeld angesichts vieler Ballverluste fehlte der deutschen Mannschaft noch die WM-Reife. Glücklicherweise gingen die Kontrahentinnen aus dem Reich der Mitte mit ihren Chancen allzu großzügig um. "Das war in der Abwehr deutlich zu viel", sagte Schult über die taktischen und individuell spielerischen Ungereimtheiten. Die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg formuliert die Hoffnung auf Besserung im nächsten Spiel am Mittwoch: "Wo wir wirklich stehen, das wird man vielleicht nach dem Spanien-Spiel sehen."

In der Hauptstadt der Region Hauts-de-France, also hoch droben in Frankreich nahe der belgischen Grenze, werden in einem Mercure-Hotel nun die Weichen fürs Turnier gestellt, denn so wie gegen China darf das deutsche Team nicht noch einmal auftreten, wenn es wirklich Weltmeister werden will.

"Das Bittere im Auftaktspiel war", sagt die Stürmerin und Kapitänin Alexandra Popp, "dass wir immer sagen: Wir spielen keine Querpässe - und was spielen wir dann? Querpässe!" Im Mittelfeld, französisch: Milieu de Terrain, hätten die deutschen Fußballerinnen beinahe ihre ganze Zuversicht schon wieder verspielt. "Wir standen sehr hoch, weil wir halt auch immer sehr offensiv spielen wollen", erklärte Popp. Gegen Spanien werden sie ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen müssen.