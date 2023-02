Kommentar von Dunja Ramadan

Wer dieser Tage hierzulande an Tramhaltestellen vorbeischlendert, der sieht, wo man demnächst mal Urlaub machen sollte, wenn es nach den Werbeträgern auf den Plakaten geht: in Katar oder Saudi-Arabien. Diese Weltgegend soll auch nach der in Europa so umstrittenen Fußballweltmeisterschaft in Katar nicht in Vergessenheit geraten, also wird mit Yoga vor der unberührten Nabatäer-Grabstätte al-Ula ("versteckte Juwelen") geworben - oder mit Tauchtrips im Roten Meer ("atemberaubende Landschaften").