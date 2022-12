Frankreichs Kylian Mbappé:Der König aus dem Kinderzimmer

Von Claudio Catuogno

Die Geschichte ist noch keine zehn Jahre her. Mai 2014: Kylian Mbappé und seine Klassenkameraden sollen ein Magazincover gestalten, mit sich selbst vorne drauf. Der Fußballer ist 15 Jahre alt damals, Schüler an der Nachwuchsakademie der AS Monaco. Aber sein Blick geht schon weit hinaus in die Welt. Mbappé wird also nicht Paris Match als Vorlage nehmen, nicht Le Nouvel Observateur oder France Football. Er wählt das New Yorker Time Magazine.