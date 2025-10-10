Eine Fußballweltmeisterschaft in einem fernen Land zu besuchen, hat stets finanzielle Opfer abverlangt, mitunter erinnert Jorge Valdano daran. Wenn der argentinische Weltmeister von 1986 die Geschichte von Mario erzählt, einem Fan, auf den er bei seiner ersten WM-Teilnahme, 1982 in Spanien, aufmerksam geworden war. Und Valdano mit Leistungsdruck belud.
MeinungKarten für die Fußball-WM 2026:6730 Dollar fürs Finale – die Fifa legalisiert den Ticket-Wucher
Kommentar von Javier Cáceres, Berlin
Lesezeit: 3 Min.
Mit seiner Preispolitik für die WM 2026 führt der Fußballweltverband auf obszöne Weise vor, wie egal ihm das gemeine Fanvolk ist.
