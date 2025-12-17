Sogar der britische Premierminister und der New Yorker Bürgermeister hatten sich bei der Fifa beschwert. Als jemand, der einst selbst für Eintrittskarten gespart habe, sagte Keir Starmer diese Woche, bitte er den Fußball-Weltverband nochmals, mehr bezahlbare Tickets anzubieten. Und Zohran Mamdani startete schon vor Monaten eine Kampagne, er nannte die WM-Preispolitik eine „Beleidigung des Spiels“.