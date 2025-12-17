Zum Hauptinhalt springen

MeinungFifaDie WM ist ein Turnier für Reiche – daran ändern auch symbolische Billigtickets nichts

Kommentar von Martin Schneider

Im NRG Stadium in Houston wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Eröffnungsspiel bestreiten. Wer dabei sein will, hat wenige günstige und sehr viele, sehr teure Tickets zur Auswahl.
Im NRG Stadium in Houston wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Eröffnungsspiel bestreiten. Wer dabei sein will, hat wenige günstige und sehr viele, sehr teure Tickets zur Auswahl. (Foto: Thomas Shea/Imagn Images via Reuters Connect)

Die Fifa reagiert auf die Kritik an ihrer Preispolitik mit wenigen günstigen Tickets. Das ändert nichts daran, welche Botschaft der Weltverband aussendet.

Sogar der britische Premierminister und der New Yorker Bürgermeister hatten sich bei der Fifa beschwert. Als jemand, der einst selbst für Eintrittskarten gespart habe, sagte Keir Starmer diese Woche, bitte er den Fußball-Weltverband nochmals, mehr bezahlbare Tickets anzubieten. Und Zohran Mamdani startete schon vor Monaten eine Kampagne, er nannte die WM-Preispolitik eine „Beleidigung des Spiels“.

WM-Auslosung
:Die Fifa wirft sich vor Trump in den Staub

Fifa-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump unter Lobpreisungen einen riesigen Goldpokal, den „Fifa-Friedenspreis“. Die WM-Auslosung wird zu einer bizarren Show für den US-Präsidenten.

SZ PlusVon Peter Burghardt

