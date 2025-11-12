Es ist nicht alles sauteuer, sagte die Fifa sinngemäß zu Beginn des Ticketverkaufs für die Fußball-WM, es gäbe sogar Eintrittskarten ab 60 US-Dollar. Für umgerechnet 51 Euro ein Vorrundenspiel besuchen, das erscheint tatsächlich ein fairer Deal des Weltfußballverbandes zu sein. Also mal nachschauen, wo man sitzen würde, wenn man diese Eintrittskarten der „Kategorie 4“ erwerben würde. Nicht direkt an der Mittellinie, klar, aber wo dann? Wer den Stadionplan des Dallas-Stadiums in Arlington, Texas, aufruft, kann mal versuchen, die Plätze zu finden, die für 60 Dollar zu haben sind. Hinweis: Die Kategorie 4 ist grün hinterlegt. Wer es nicht schafft: Es sind die vier kleinen Flecken ganz oben, die mit bloßem Auge kaum als solche identifizierbar sind. Arlington ist dabei keine Ausnahme.