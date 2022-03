Meldungen im Überblick

Fußball, WM: Kanada hat sich zum zweiten Mal nach 1986 für die Endrunde einer Fußball-WM qualifiziert. Erneut ohne Alphonso Davies von Bayern München siegte die Mannschaft des englischen Trainers John Herdman vor 30.000 Zuschauern in Toronto mit 4:0 (2:0) gegen Jamaika und holte sich damit bereits vor dem letzten Spieltag der CONCACAF-Gruppe den noch nötigen einen Punkt. Kanada hatte 1986 bei der WM in Mexiko alle drei Vorrundenspiele verloren und dabei keinen Treffer erzielt.

Die besten Chancen auf die zwei weiteren sicheren WM-Plätze haben die USA und Mexiko (jeweils 25 Punkte). Die USA besiegten auch dank dreier Treffer des früheren Dortmunders Christian Pulisic die Mannschaft von Panama in Orlando mit 5:1 (4:0) und können sich am letzten Spieltag gegen den viertplatzierten Costa Rica (22 Punkte) sogar noch eine Niederlage erlauben. Die Amerikaner haben eine um zehn Treffer bessere Tordifferenz.

Mexiko gewann in Honduras mit 1:0 (0:0) und hätte mit einem Punkt gegen El Salvador mindestens Platz drei und damit die Teilnahme an der WM sicher. Der Vierte der CONCACAF-Gruppe - USA, Mexiko oder Costa Rica - bestreitet zumindest die internationale Play-off-Partie gegen den Sieger der Ozeanien-Gruppe. Der Gegner wird am Mittwoch zwischen Neuseeland und den Salomonen ermittelt.

Golf, Weltrangliste: Profi-Golfer Scottie Scheffler hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Führung in der Weltrangliste übernommen. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner gewann das Match Play Championship in Austin im Finale gegen Kevin Kisner. Durch den Erfolg im US-Bundesstaat Texas löste er den Spanier Jon Rahm als Nummer eins der Welt ab. "In meinen Träumen bin ich nie wirklich so weit gekommen", sagte Scheffler, dem nach dem Sieg die Tränen gekommen waren. "Ich liebe es, Golf zu spielen. Ich liebe es, mich zu messen. Ich bin glücklich, hier zu sein."

Scheffler ist nach Angaben der Nachrichtenagentur AP der sechstjüngste Spieler als Nummer eins der Welt seit Einführung der Rangliste 1986. Er freue sich über den Erfolg in Anwesenheit von Freunden und Familie, sagte Scheffler. "Ich fühle mich nicht wie die Nummer eins der Welt. Ich fühle mich wie der Kerl vor vier Monaten und ich hoffe, das ändert sich nicht."