Fußball-WM:England und die USA stehen im Achtelfinale

Die USA haben durch einen Sieg gegen den Iran das Achtelfinale der Fußball-WM erreicht. Das Team von Coach Gregg Berhalter bezwang den Rivalen mit 1:0 (1:0) und erreichte zum sechsten Mal in seiner Geschichte die K.o.-Runde. Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (38. Minute) traf im Al-Thumama-Stadion für das unter Siegzwang stehende US-Team. Der Iran scheiterte dagegen auch bei seiner sechsten WM-Teilnahme in der Gruppenphase.

Mitfavorit England unterstrich parallel seine Titelambitionen bei der WM in Katar und hat mit einem Sieg im britischen Duell souverän das Achtelfinale erreicht. Das Team um den noch immer torlosen Kapitän Harry Kane besiegte Wales am Dienstagabend in al-Rajjan mit 3:0 (0:0) und beendete die Vorrunde so mit sieben Punkten als Gruppensieger. Marcus Rashford (50. Minute/68.) und Phil Foden (51.) sorgten mit einem Doppelschlag in kürzester Zeit für den verdienten Sieg der Three Lions vor 44 297 Zuschauern. England trifft nun am Sonntag (20 Uhr) in der ersten K.o.-Runde auf Senegal.