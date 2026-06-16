Immer wieder klatschte Thomas Tuchel energisch in die Hände, am Ende trommelte er vor Freude sogar mit den Handflächen auf eine Kühlbox in der Mannschaftskabine. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft hatte den deutschen Coach des englischen Nationalteams sehr bewegt, obwohl er in seiner Trainerkarriere bereits bedeutende Wettbewerbe gewonnen hat, wie 2021 die Champions League. Er könnte nicht stolzer sein, rief Tuchel den Spielern zu, als das Turnier erreicht war, schließlich sei es sein Kindheitstraum gewesen, irgendwann zu einer WM zu fahren. Seine Ansprache schloss der 52-Jährige mit einer unmissverständlichen Ankündigung: „Wir werden dieses Ding in Amerika rocken!“