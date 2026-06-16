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England vor dem WM-StartEin Streichelkader für den Traum vom zweiten Stern

Lesezeit: 4 Min.

Auf dem Mannschaftsfoto bei der Ankunft am Flughafen in Kansas City ganz vorne postiert: Trainer Thomas Tuchel (re.) und sein Kapitän Harry Kane.
Auf dem Mannschaftsfoto bei der Ankunft am Flughafen in Kansas City ganz vorne postiert: Trainer Thomas Tuchel (re.) und sein Kapitän Harry Kane. Charlie Riedel/AP/dpa

Trainer Thomas Tuchel setzt auf Harmonie und ein bereits etabliertes Teamgefüge. Sein Verzicht auf prominente Spieler wurde massiv kritisiert. Und die Frage ist: Sind diese „Three Lions“ bissig genug für den Titel?

Von Sven Haist, Dallas

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Immer wieder klatschte Thomas Tuchel energisch in die Hände, am Ende trommelte er vor Freude sogar mit den Handflächen auf eine Kühlbox in der Mannschaftskabine. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft hatte den deutschen Coach des englischen Nationalteams sehr bewegt, obwohl er in seiner Trainerkarriere bereits bedeutende Wettbewerbe gewonnen hat, wie 2021 die Champions League. Er könnte nicht stolzer sein, rief Tuchel den Spielern zu, als das Turnier erreicht war, schließlich sei es sein Kindheitstraum gewesen, irgendwann zu einer WM zu fahren. Seine Ansprache schloss der 52-Jährige mit einer unmissverständlichen Ankündigung: „Wir werden dieses Ding in Amerika rocken!“

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