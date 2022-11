Team darf in Katar teilnehmen, Punktabzug erst nach der WM

Ecuador darf seinen Platz bei der Fußball-WM in Katar behalten, wird aber mit einem Drei-Punkte-Abzug bei der kommenden WM-Qualifikation und einer Geldstrafe belegt. Das ist dem Urteil vom Internationalen Sportgerichtshof Cas vom Dienstag im Fall des Außenverteidigers Byron Castillo zu entnehmen. Die Richter waren zu der Erkenntnis gekommen, dass Castillo in der Qualifikation zum Turnier in Katar generell zwar spielberechtigt gewesen sei, der ecuadorianische Verband FEF aber durch die Verwendung eines Dokumentes mit falschen Angaben gegen Artikel 21 des Fifa-Regelwerks verstoßen habe. Demnach sollen die Informationen zu Castillos Geburtsdatum und -ort nicht der Wahrheit entsprechen.

Als Strafe werden Ecuador bei der Qualifikation zur WM 2026 drei Punkte abgezogen, zudem muss der nationale Verband eine Geldsumme in Höhe von 100 000 Schweizer Franken zahlen. Die Hoffnungen von Chile und Peru auf Ecuadors WM-Startplatz erfüllten sich jedoch nicht. Ecuador ist am 20. November Eröffnungsspielgegner von Gastgeber Katar.

Die Fußball-Verbände aus Chile und Peru waren für einen WM-Ausschluss Ecuadors vor den Cas gezogen, weil sie die Spielberechtigung Castillos anzweifeln. Die Fifa hatte zuvor den Einspruch aus Chile und Peru erneut zurückgewiesen.