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Deutsche NationalmannschaftDie Ehrfurcht vor Magic Manu

Lesezeit: 4 Min.

Gewaltiger Ansturm: Ein Autogramm von Manuel Neuer ist schwer begehrt am Freitag in Herzogenaurach.
Gewaltiger Ansturm: Ein Autogramm von Manuel Neuer ist schwer begehrt am Freitag in Herzogenaurach. Federico Gambarini/dpa

Die Torwartdebatte hat eine gefährliche Dimension erreicht – von außen betrachtet. Denn wer sich im DFB-Trainingslager umhört, merkt schnell, wie sehr die meisten Nationalspieler die Rückkehr von Manuel Neuer befürworten.

Von Christof Kneer, Herzogenaurach

Wer nur zuhörte und nicht hinsah, wunderte sich wahrscheinlich für einen kleinen Moment. Wie hatte es dieser junge Fußballfan ins DFB-Pressezentrum in Herzogenaurach geschafft? Es sei „ein besonderer Moment, wenn du auf einmal Manuel Neuer vor dir stehen siehst. Er strahlt so ’ne Aura aus“, sagte also der Fan und klang dabei wie jemand, der gerade eine übersinnliche Erscheinung gehabt oder zumindest ein Zeichen von außerhalb empfangen hatte.

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