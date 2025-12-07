Die kanadische Metropole Toronto hat eine ziemlich brauchbare Uferpromenade am Lake Ontario, man kann dort flanieren, Eis essen und fantastisch an Laternen lehnen. Wer weiß, ob Letzteres für Julian Nagelsmann noch wichtig wird. Ein Bundestrainer an der Laterne, das kennt man noch von der WM 2018. Jenes berühmt gewordene Foto, das Joachim Löw in Sotschi betont lässig an einem Beleuchtungsmast zeigte, sollte damals, kurz vor dem zweiten Gruppenspiel, auch eine Botschaft sein: Seht her, wir bleiben entspannt, trotz der Auftaktniederlage gegen Mexiko. Kurz darauf hatten die Deutschen das erste Vorrunden-Aus ihrer WM-Geschichte zu beklagen.
Nach der WM-AuslosungDer DFB und die heilige Suche nach dem perfekten Quartier
Traumstrand? Wüste? Vorstadtbunker? Spätestens seit dem „Campo Bahia“ 2014 gilt die Wahl des WM-Quartiers bei der Nationalelf als strategisches Großprojekt. Eine Wunschlösung gibt es, doch das Turnier in Nordamerika ist besonders kompliziert.
Von Claudio Catuogno
Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA:Die Gruppen in der Übersicht
104 Spiele bei einer Weltmeisterschaft: Mit dem neuen Modus verändert sich bei der kommenden WM einiges. Wir bieten einen Überblick über alle Spiele, Termine und Gruppen.
