Die kanadische Metropole Toronto hat eine ziemlich brauchbare Uferpromenade am Lake Ontario, man kann dort flanieren, Eis essen und fantastisch an Laternen lehnen. Wer weiß, ob Letzteres für Julian Nagelsmann noch wichtig wird. Ein Bundestrainer an der Laterne, das kennt man noch von der WM 2018. Jenes berühmt gewordene Foto, das Joachim Löw in Sotschi betont lässig an einem Beleuchtungsmast zeigte, sollte damals, kurz vor dem zweiten Gruppenspiel, auch eine Botschaft sein: Seht her, wir bleiben entspannt, trotz der Auftaktniederlage gegen Mexiko. Kurz darauf hatten die Deutschen das erste Vorrunden-Aus ihrer WM-Geschichte zu beklagen.