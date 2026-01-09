Zum Hauptinhalt springen

Fußball-WMDFB-Elf bezieht WM-Quartier in North Carolina

Lesezeit: 1 Min.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der Weltmeisterschaft im US-Bundesstaat North Carolina.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der Weltmeisterschaft im US-Bundesstaat North Carolina. (Foto: Wake Forest Athletics/DFB/dpa)
  • Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht bei der WM in Nordamerika Quartier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.
  • Das Team wohnt im luxuriösen Hotel „The Graylyn Estate" und trainiert auf dem Gelände der Wake Forest University.
  • Der WM-Auftakt findet am 14. Juni in Houston gegen Neuling Curacao statt, weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste und Ecuador.
Die Nationalmannschaft richtet sich während der Weltmeisterschaft in Winston-Salem im Südosten der USA ein. Man finde hier „tolle Bedingungen vor“, sagt Bundestrainer Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht bei der WM in Nordamerika Quartier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Dort wohnt sie im Hotel „The Graylyn Estate“, die Trainings finden auf dem Gelände der Wake Forest University nur wenige Minuten entfernt statt.

„Wir finden hier tolle Bedingungen vor, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des grünen Rasens“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sprach von „unserem Wunschszenario“ und dem „idealen Teamquartier“, das „die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier“ schaffe.

Nagelsmann fühlt sich an den „Home Ground“ in Herzogenaurach erinnert, auf dem seine Auswahl unter anderem bei der Heim-EM logiert hatte. Er sprach von einem „Ort, der es ermöglicht, dass man immer wieder zusammenkommt, aber trotzdem auch die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat“. Aus Trainersicht „das Allerwichtigste“ sei jedoch die Nähe zu den Plätzen. Gleich drei stehen am W. Dennie Spry Soccer Stadium bereit, alle seien „in einem sehr, sehr guten Zustand. Und wir können sie fußläufig oder mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor.“ Zumal die Reisezeiten zu den Spielorten aufgrund der großen Entfernungen vor Ort erheblich sind.

Das Gelände der Wake Forest University in Winston-Salem.
Das Gelände der Wake Forest University in Winston-Salem. (Foto: Walter G. Arce Sr./Imago/Zuma Press Wire)

Winston-Salem gilt in den USA als „Camel City“, hier stand einst die weltgrößte Zigarettenfabrik. Das dortige ATP-Turnier dient Tennisspielern als Generalprobe für die US Open. An der Wake studierte die Golf-Legende Arnold „The King“ Palmer. Das luxuriöse Teamhotel, erbaut im neo-normannischen, burgähnlichen Stil, bietet 85 Räume in fünf Häusern und rund um die Uhr Butler-Service.

Die Nationalmannschaft wird am 2. Juni von Frankfurt aus nach Chicago reisen. Dort steigt am 6. Juni die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Der WM-Auftakt in Gruppe E findet am 14. Juni in Houston gegen Neuling Curacao statt. Weitere Vorrundengegner sind am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und am 25. Juni in East Rutherford Ecuador.

