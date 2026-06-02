Nathaniel Brown überlegte. Wer könnte denn schneller sein als er?Brown saß in Herzogenaurach auf einem Stuhl inmitten interessierter Reporter. Der DFB hatte ihn und ein paar weitere Spieler vor dem Abflug in die USA und noch vor dem WM-Test gegen Finnland für Interviews bereitgestellt. Der Frankfurter hatte bis dahin alle Fragen mit für einen 22-jährigen Fußballer bemerkenswerter Ruhe beantwortet, er hatte sogar professionell offengelassen, ob der FC Bayern wirklich Interesse an ihm habe (und wie es ihm dabei gehe). Irgendwann kam das Gespräch auf Browns Geschwindigkeit, und ob sie nicht ein Vorteil sein könnte im Kampf um den Startplatz auf der Linksverteidigerposition gegen David Raum. Wobei zuvor auch seriös gefragt wurde, ob Brown in Sachen Tattoos nicht zu David Raum aufschließen wolle.