Am Donnerstag wird es, Stand jetzt, endlich vorbei sein. Dann werden, Stand jetzt, alle Beteiligten nicht mehr wie bisher ominös von der „Thematik“ oder der „Konstellation“ sprechen, zu der sie, „Stand jetzt“, nichts sagen wollen. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird, Stand jetzt, die Nominierung von Manuel Neuer für den WM-Kader bekannt geben. Der Torwart wird, Stand jetzt, seinen vorläufigen Rücktritt vom 2024 verkündeten Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklären. Und ein Eiertanz endet so, wie es seit Monaten unter rhetorischen Verrenkungen vorsichtshalber niemand ausschließen wollte, obwohl es doch erwartbar war: Statt wie in der WM-Qualifikation mit Oliver Baumann dürfte Deutschland mit Neuer als Nummer eins beim Turnier in Nordamerika antreten. So hat es Nagelsmann inzwischen Baumann in einem Gespräch mitgeteilt, wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete.