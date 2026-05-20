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MeinungWM-KaderNagelsmanns Nominierung ist ein halböffentliches Bröckchenhusten

Portrait undefined Claudio Catuogno

Kommentar von Claudio Catuogno

Lesezeit: 2 Min.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auch mit Oliver Baumann telefoniert, aber für den Torwart hatte er leider keine so guten Nachrichten.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auch mit Oliver Baumann telefoniert, aber für den Torwart hatte er leider keine so guten Nachrichten. Tom Weller/dpa

Der Bundestrainer will alle Nominierten und Nichtnominierten durchtelefonieren, um seine Entscheidungen zu erläutern – das ist moderne Führungskultur. Leider bleibt er damit nur so halb Herr des Verfahrens.

Man fragt sich jetzt natürlich, nach welcher Logik Julian Nagelsmann in den Tagen vor der großen Verkündung seine Nationalspieler durchtelefoniert hat, um ihnen die guten oder schlechten Nachrichten zu überbringen. In alphabetischer Reihenfolge? Erst mal alle mit A (Andrich, Anton, Atubolu?), dann schon das Problemgespräch B (Baumann!) … und als Letzte waren Wirtz und Woltemade dran? Oder hat sich der Bundestrainer nach Positionen vorgearbeitet – Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm? Auch keine schlechte Idee: erst die Zusagen, dann die Absagen! Damit die Schar der Zurückgewiesenen weniger Zeit hat, ihre Enttäuschung an die Medien durchzustechen. Wobei: Es könnte auch genau andersherum gewesen sein.

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