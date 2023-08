Von Anna Dreher, Wyong

Vor knapp einem Jahr noch war die Situation von Melanie Leupolz eine ganz andere. Statt bei der Europameisterschaft in ihrer Wahlheimat England für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz zu stehen und das Finale im Wembley-Stadion zu erreichen, schaute sie zu - sie war schwanger. Jetzt, bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, ist die Mittelfeldspielern wieder dabei - mit Kind. Beim Auftakt gegen Marokko stand Leupolz in der Startelf. Später erzählte sie, sie habe sich kneifen müssen. Sie hatte es tatsächlich wieder geschafft: Nationalteam, ganz große Bühne. Und wo es früher vor allem um den Sport ging, will sie nun mit ihrer Geschichte Vorbild sein.