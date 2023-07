DFB-Team bei der Fußball-WM:Das Problem mit der Cleverness

Von Anna Dreher, Wyong

Zum Start in die neue Woche hatte Britta Carlson eine gute und eine schlechte Nachricht mitgebracht. Zuerst die gute: Marina Hegering ist wieder einsatzbereit. Am Montagvormittag absolvierte sie die Trainingseinheit mit den anderen Spielerinnen, die am Abend vorher nicht zum Einsatz gegen Kolumbien gekommen waren. Wenige Stunden später verriet Carlson auf der Pressekonferenz, dass es nicht nur stabil ausgesehen hatte, was Hegering da so auf dem Rasen gezeigt hatte, sondern ihre Fersenprellung offenbar verheilt ist. "Sydney und Marina hätten schon zum Einsatz kommen können", sagte die Co-Trainerin des deutschen Nationalteams: "Aber das wäre ein Notnagel gewesen."