Das deutsche Team schlendert in Chicago über die Strandpromenade und stimmt sich auf den Test gegen die USA ein. Immer mehr zeichnet sich ab, dass auf Kai Havertz bei der WM eine wichtige Rolle zukommen wird.

Alexander ist nervös. Bloß nicht den richtigen Moment verpassen. Er beobachtet einen DFB-Mitarbeiter, wie er mit einem Plastikband den Gehweg im Norden von Chicago behelfsmäßig absperrt. Notwendig ist das eigentlich nicht, nur eine sehr kleine Gruppe an Menschen hat sich am Morgen vor dem Hotel Waldorf Astoria eingefunden, von wo die deutsche Nationalmannschaft nach ihrer Anreise zur WM gleich zum Trainingsplatz des ortsansässigen Fußballklubs Chicago Fire aufbrechen wird. Ja, genau, der Klub, bei dem Bastian Schweinsteiger mal war. Ein Fan im Manchester-City-Trikot ruft nach Leroy Sané, obwohl der dort schon seit sechs Jahren nicht mehr spielt.