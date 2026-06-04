Zum Hauptinhalt springen

DFB-Team in ChicagoSee, Sonne, Strand und ein sehnlichst erwarteter Stürmer

Lesezeit: 4 Min.

Jonas Urbig (Mitte links) und Manuel Neuer (daneben) flanieren weitgehend ungestört an der Strandpromenade des Lake Michigan entlang.
Jonas Urbig (Mitte links) und Manuel Neuer (daneben) flanieren weitgehend ungestört an der Strandpromenade des Lake Michigan entlang. Christian Charisius/dpa

Das deutsche Team schlendert in Chicago über die Strandpromenade und stimmt sich auf den Test gegen die USA ein. Immer mehr zeichnet sich ab, dass auf Kai Havertz bei der WM eine wichtige Rolle zukommen wird.

Von Martin Schneider, Chicago

SZ bei Google bevorzugen

Alexander ist nervös. Bloß nicht den richtigen Moment verpassen. Er beobachtet einen DFB-Mitarbeiter, wie er mit einem Plastikband den Gehweg im Norden von Chicago behelfsmäßig absperrt. Notwendig ist das eigentlich nicht, nur eine sehr kleine Gruppe an Menschen hat sich am Morgen vor dem Hotel Waldorf Astoria eingefunden, von wo die deutsche Nationalmannschaft nach ihrer Anreise zur WM gleich zum Trainingsplatz des ortsansässigen Fußballklubs Chicago Fire aufbrechen wird. Ja, genau, der Klub, bei dem Bastian Schweinsteiger mal war. Ein Fan im Manchester-City-Trikot ruft nach Leroy Sané, obwohl der dort schon seit sechs Jahren nicht mehr spielt.

Zur SZ-Startseite

DFB-Elf vor der WM
:Nagelsmanns Need for Speed

Nathaniel Brown ist sehr schnell und bringt damit eine Eigenschaft ins deutsche Team, die im modernen Fußball essenziell ist. Nur: Damit ist der Außenverteidiger im WM-Kader eher die Ausnahme.

SZ PlusVon Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite