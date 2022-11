Füllkrug hält die Hoffnung am Leben

Deutschland bei der WM in Katar

Nach seiner Einwechslung macht der Bremer das, wofür er da ist: Er wuchtet den Ball zum 1:1 gegen Spanien in den Winkel. Die DFB-Elf hat damit wieder gute Chancen aufs Achtelfinale.

Von Claudio Catuogno, al-Chaur

Eine Niederlage gegen Spanien - und die Deutschen sind raus aus dieser WM. Ausgeschieden in der Gruppenphase wie vor vier Jahren in Russland, bloß diesmal schon nach zwei von drei Spielen. Trauer und Tristesse, alles noch viel schlimmer, der deutsche Fußball am Ende. Ein Unentschieden? Auch ein Riesenproblem! Es muss gewonnen werden! Das ungefähr war die Ausgangslage gewesen - bis zum Sonntagnachmittag.