Deutschlands 6:0 gegen Marokko:Besser hätte es kaum laufen können

Aus dem Stadion von Anna Dreher, Melbourne

21 Sekunden. Länger brauchte das deutsche Nationalteam nicht, um auf die bestmögliche Weise in die zweite Halbzeit gegen Marokko zu starten. Klara Bühl wollte mit einer Flanke eine Vorlage geben, über zwei Stationen landete der Ball jedoch an der Latte - und wurde so über Umwege wiederum zu einer Vorlage für Bühl. Die zog von der linken Strafraumecke so wuchtig ab, dass Torhüterin Khadija Er-Rmichi keine Chance mehr hatte. Auf dieses 3:0 sollten vor den 27 256 Zuschauern im Rectangular Stadium von Melbourne noch drei Treffer folgen. Das 6:0 machte Deutschland zum Team mit dem bisher höchsten Sieg bei dieser Weltmeisterschaft, es ist der optimale Start in das Turnier.