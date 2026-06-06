Rudi Völler betrat den Rasen und schoss ein Tor. Ein sehr schöner Treffer war das, er nahm einen Pass locker und leicht mit dem rechten Fuß und beförderte den Ball mit der Bewegung seines Gelenkes ins Netz. Von weit hinten jubelte ein DFB-Mitarbeiter. Völler trifft erneut in Chicago! In anderen Zeiten wäre das eine schöne Anekdote gewesen, denn just auf diesem Platz im riesigen Soldier-Field-Stadion zu Chicago hatte Völler einst zwei Tore im WM-Achtelfinale 1994 gegen Belgien erzielt. Die Geschichte des Scheiterns bei diesem Turnier erzählt gerade eine sehenswerte Dokumentation im ZDF, sie spielt zu einem großen Teil in Chicago, wo die Nationalmannschaft damals drei ihrer fünf Partien spielte.