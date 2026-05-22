Wie wär’s mal mit einer hoffnungsvollen Nachricht über die Perspektive der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft? Zu den Vorzügen des Graylyn Estate Hotel in Winston-Salem, wo die Fußballer wohnen werden, zählt auch ein Außenpool. Damit ist theoretisch eine Fortsetzung der Geschichte aus Herzogenaurach möglich.
MeinungFußball-NationalmannschaftWM-Euphorie? Die Hoffnungen ruhen auf dem Geist von Winston-Salem
Kommentar von Sebastian Fischer
Lesezeit: 2 Min.
Auch der Bundestrainer muss es sich eingestehen: Begeisterung für die Nationalmannschaft lässt sich in diesem Sommer besonders schwer herbeireden.
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