Auch der Bundestrainer muss es sich eingestehen: Begeisterung für die Nationalmannschaft lässt sich in diesem Sommer besonders schwer herbeireden.

Wie wär’s mal mit einer hoffnungsvollen Nachricht über die Perspektive der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft? Zu den Vorzügen des Graylyn Estate Hotel in Winston-Salem, wo die Fußballer wohnen werden, zählt auch ein Außenpool. Damit ist theoretisch eine Fortsetzung der Geschichte aus Herzogenaurach möglich.