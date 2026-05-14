Die neueste Geschichte von und mit Manuel Neuer kommt leider zu spät für Gonzalo Higuaín. Der argentinische Angreifer hat seine Karriere beendet und steht für ein Treffen nicht mehr zur Verfügung. Es wird also keine Konkurrenz mehr geben für jenes Bild, auf dem sich Neuer und Higuaín gemeinsam verewigt haben. Im WM-Finale 2014 klärte Neuer vor Higuaín, das ist jedenfalls die Sichtweise des deutschen Torwarts; die Sichtweise vieler anderer Zuschauer war, dass Argentinien angesichts der Eindrücke in dieser Szene (Neuer mit dem Knie voraus Richtung Higuaín) einen Elfmeter hätte bekommen dürfen. Und wenn Deutschland von der 57. Minute an womöglich ohne Manuel Neuer hätte weiterspielen müssen – ob dann in der Verlängerung Mario Götze …?