Von Claudio Catuogno, al-Rayyan

Der Arm von Manuel Neuer ist in der Welt so bekannt wie das Brandenburger Tor und Schloss Neuschwanstein, man kennt ihn als Reklamierarm und als Parierarm, dass er auch eine gesellschaftspolitische Rolle hat, ist aber neu. Doch über diesen Arm rollt der Kapitän der Nationalelf gewöhnlich seine Kapitänsbinde; und den Streit darüber, welche das sein darf oder nicht sein darf bei dieser WM in Katar, hatte man tagelang verfolgen können mit seinen Finten und Volten.