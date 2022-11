Was erwartet die DFB-Elf, wenn sie zum ersten Spiel gegen Japan antritt? Was darf man von ihr erwarten? Wie viel Löw steckt noch in ihr? Wie viel Flick ist schon drin? Wer ist Chef? Eine Spurensuche in zehn Kapiteln.

Von Philipp Selldorf, Doha

Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist das Alesia des deutschen Fußballs. Wie die Gallier in den Zeiten von Asterix & Obelix nichts vom Ort ihrer schlimmsten Niederlage wissen wollen ("Wir wissen nicht, wo dieses Alesia liegt! Niemand weiß, wo dieses Alesia liegt!"), verweigern die Deutschen die Erinnerung daran, was vor vier Jahren in Russland passiert sein soll. "Keiner denkt annähernd an Mexiko und Korea!", rief Niklas Süle jetzt aus, als ihn jemand auf das seelische Vermächtnis des vorigen Welt-Turniers ansprach.