Fußball-WM:Füllkrug rettet Unentschieden gegen Spanien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem zweiten WM-Gruppenspiel einen Achtungserfolg gegen Spanien erkämpft und besitzt wieder eine gute Chance auf das Achtelfinale.

Der viermalige Weltmeister erreichte am Sonntag in Al-Khor ein 1:1 (0:0) und kann am Donnerstag mit einem Sieg gegen Costa Rica den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. Tabellenführer Spanien, der eine herausragende Tordifferenz hat, spielt parallel gegen Japan.

Der eingewechselte Niclas Füllkrug (83.) traf für Deutschland im Al-Bayt-Stadion, Alvaro Morata (62.) hatte die Spanier, die noch einen Punkt für den sicheren Einzug in die K.o.-Runde benötigen, in Führung gebracht.

Mehr in Kürze auf SZ.de