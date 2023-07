Mit einer Frage nach der sexuellen Orientierung von Spielerinnen des deutschen Auftaktgegners Marokko hat ein Reporter der englischen BBC bei der WM für Aufregung gesorgt. Bei Marokkos Pressekonferenz am Sonntag in Melbourne wurden Trainer Reynald Pedros und Kapitänin Ghizlane Chebbak gefragt, ob es homosexuelle Spielerinnen im Team gebe. Dem Sportmagazins The Athletic zufolge schritt daraufhin der vom Weltverband Fifa eingesetzte Moderator ein und stoppte die Befragung. Marokkanische Reporter hätten "hörbar bestürzt" auf die Frage reagiert, hieß es. Laut der Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes können "gleichgeschlechtliche Sexualbeziehungen" in dem nordafrikanischen Land strafverfolgt werden.

Marokko hat sich als erstes arabisches Land für eine WM der Frauen qualifiziert. Nouhaila Benzina wird die erste Spielerin sein, die bei einer WM einen Hidschab (Kopftuch) tragen wird. "Wir haben das Gefühl, dass wir eine große Verantwortung übernehmen müssen, um ein gutes Image zu vermitteln", sagte Kapitänin Chebbak.