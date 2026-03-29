Der Fußball-WM-Gastgeber USA hat einen empfindlichen sportlichen Stimmungsdämpfer erlitten. 75 Tage vor dem Beginn des Turniers in Nordamerika verlor das US-Team in Atlanta im Test gegen Belgien 2:5 (1:1). Vor allem im zweiten Durchgang spielten die USA – mit dem Leverkusener Malik Tilman in der Startelf– bedenklich schwach. Der frühere Schalker Weston McKennie (39.) hatte die Gastgeber zunächst in Führung gebracht, doch Belgien konterte noch vor der Pause mit dem 1:1 (45.) durch Zeno Debast. Nach der Pause trafen dann Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59./ Handelfmeter) und der frühere Bundesliga-Stürmer Dodi Lukebakio (68.,82.) für Belgien. Das US-Team von Trainer Mauricio Pochettino hatte zuvor das Jahr 2025 mit vier Siegen und einem Remis gegen prominente Gegner erfolgreich beendet. Bei der WM bekommt man es in Gruppe D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des Europa-Playoffs Kosovo gegen Türkei zu tun.