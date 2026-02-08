Philip D. Murphy, 68, wurde für die Demokratische Partei zweimal zum Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey gewählt – erstmals 2017, als sich die Vereinigten Staaten, letztlich erfolgreich, um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bewarben. Murphy, der seine zweite Amtszeit vor wenigen Tagen beendet hat, war von 2009 und 2013 zudem US-Botschafter in Berlin. Die SZ traf Murphy in Hamburg am Rande der Sportbusiness-Konferenz Spobis – zum Gespräch über die europäische WM-Boykott-Debatte. Begleitet wurde er von seiner Frau Tammy Snyder Murphy, der Vorsitzenden des WM-Organisationskomitees New York/New Jersey.