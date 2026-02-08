Zum Hauptinhalt springen

Debatte um WM-Boykott„Das ist nicht das Amerika, das ich kenne“

Lesezeit: 4 Min.

Phil Murphy (links), Gouverneur von New Jersey, bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Oval Office. Dieses fand im April 2020 statt, also noch in Trumps erster Amtszeit.
Phil Murphy (links), Gouverneur von New Jersey, bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Oval Office. Dieses fand im April 2020 statt, also noch in Trumps erster Amtszeit. (Foto: Doug Mills/CNP/MediaPunch/Imago)

Der langjährige Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, kritisiert die Politik von Donald Trump und die „schrecklichen Ereignisse“ in Minnesota. Dass die Fußball-WM ein Erfolg wird und Fans aus aller Welt sich in den USA wohlfühlen werden, glaubt er dennoch.

Interview von Javier Cáceres, Hamburg

Philip D. Murphy, 68, wurde für die Demokratische Partei zweimal zum Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey gewählt – erstmals 2017, als sich die Vereinigten Staaten, letztlich erfolgreich, um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bewarben. Murphy, der seine zweite Amtszeit vor wenigen Tagen beendet hat, war von 2009 und 2013 zudem US-Botschafter in Berlin. Die SZ traf Murphy in Hamburg am Rande der Sportbusiness-Konferenz Spobis – zum Gespräch über die europäische WM-Boykott-Debatte. Begleitet wurde er von seiner Frau Tammy Snyder Murphy, der Vorsitzenden des WM-Organisationskomitees New York/New Jersey.

Zur SZ-Startseite

Interview mit Sportstaatsministerin Schenderlein
:„Ein WM-Boykott kommt für uns nicht infrage“

Staatsministerin Christiane Schenderlein ist in der Bundesregierung zuständig für Sport. Ein Gespräch über die Debatten rund um die Fußball-WM, die deutsche Olympiabewerbung und ihre Erwartungen an das deutsche Team bei den Winterspielen.

SZ PlusInterview von Johannes Aumüller und Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite