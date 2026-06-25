Edin Dzeko klatschte erleichtert seine Mitspieler ab, Torschütze Ermin Mahmic brüllte seine Freude in die TV-Kameras – doch die Nachricht von historischer Tragweite erreichte die Mannschaft erst später: Erstmals in ihrer Geschichte stehen die Fußballer von Bosnien und Herzegowina in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft. Rund drei Stunden nach ihrem 3:1 (2:1)-Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Katar, mit dem sich das Team um den Schalke-Torjäger Dzeko Platz drei in der Gruppe B gesichert hatte, verkündete die Fifa die frohe Botschaft. Mit vier Punkten und einer Tordifferenz von minuseins gehören die Bosnier laut Weltverband nach Abschluss der Gruppenphase sicher zu den besten acht Drittplatzierten.

Im Sechzehntelfinale könnten sie sogar auf Deutschland treffen, wahrscheinlichster Gegner sind jedoch die USA. An den nächsten möglichen Gegner verschwendeten die Bosnier am Mittwoch aber erst mal keine Gedanken. „Das ist mir egal“, sagte der künftige Leverkusener Kerim Alajbegovic, der das 1:0 (29.) erzielt hatte: „Ich bin sprachlos, ich möchte jedem für den Support hier und zu Hause danken. Wir machen weiter.“ Alajbegovic, Dzeko, der maßgeblich am Eigentor von Sultan Al-Brake beteiligt war (34.), und Mahmic (80.) hatten zuvor den ersten Sieg der Bosnier bei diesem Turnier gesichert. Bei der erst zweiten WM-Teilnahme des Landes nach 2014 bedeutet der Sprung in die K.-o.-Phase nun einen Meilenstein für das Team von Cheftrainer Sergej Barbarez.

„Wir sind hier als komplette Underdogs hergekommen, die versuchen, etwas Großes zu erreichen. Und das wird nun wahr“, betonte Barbarez direkt nach dem Abpfiff – als hätte er geahnt, was nur drei Stunden später passieren würde. Durch den klaren Sieg von Brasilien gegen Schottland, das seine Gruppe als Dritter mit nur drei Punkten beendete, stand fest, dass die Bosnier (vier Punkte) das Ticket fürs Weiterkommen schon sicher haben. „Danke, Brasilien“, schrieb das bosnische Portal SCSport über ein riesiges Foto von Vinícius Júnior, der gegen Schottland zwei Tore erzielt hatte. „In Bosnien und Herzegowina wird heute Samba getanzt“, verkündete das Portal SportSport. Vor zwölf Jahren waren die Bosnier bei der WM in Brasilien nach der Gruppenphase ausgeschieden. Diesmal geht die Reise für sie weiter.