75 Tage vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wiedereröffnet worden. Am Schauplatz des WM-Eröffnungsspiels (11. Juni, Mexiko gegen Südafrika) schafften die Mexikaner im ersten Spiel nach der fast zweijährigen Renovierung der historischen Arena im Härtetest gegen Portugal ein 0:0. Die bunte Wiedereröffnungsparty wurde vom tödlichen Unfall eines Zuschauers überschattet, der im Tribünenbereich in den Tod stürzte – nach Angaben lokaler Sicherheitsbehörden „ein betrunkener Fan“, der ins Erdgeschoss abgestürzt sei und dort seinen schweren Verletzungen erlag.
Begleitet wurde der Abend von Demonstrationen im Stadionumfeld, bei denen auf Familien von Vermissten aufmerksam gemacht und gegen Gentrifizierung protestiert wurde. Abgeschlossen sind die Umbauarbeiten zudem noch nicht. Auf dem Rasen des Aztekenstadions, in dem 1970 Pelés Brasilianer und 1986 Diego Maradonas Argentinier Weltmeister wurden und in diesem Sommer fünf WM-Spiele stattfinden, verpassten die Mexikaner trotz lautstarker Unterstützung der Fans den möglichen Sieg. Die Portugiesen traten ohne ihren Topstürmer Cristiano Ronaldo (Muskelverletzung) an.