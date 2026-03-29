75 Tage vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wiedereröffnet worden. Am Schauplatz des WM-Eröffnungsspiels (11. Juni, Mexiko gegen Südafrika) schafften die Mexikaner im ersten Spiel nach der fast zweijährigen Renovierung der historischen Arena im Härtetest gegen Portugal ein 0:0. Die bunte Wiedereröffnungsparty wurde vom tödlichen Unfall eines Zuschauers überschattet, der im Tribünenbereich in den Tod stürzte – nach Angaben lokaler Sicherheitsbehörden „ein betrunkener Fan“, der ins Erdgeschoss abgestürzt sei und dort seinen schweren Verletzungen erlag.