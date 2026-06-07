Im Aztekenstadion von Mexiko City sind die VIP-Boxen seit 64 Jahren vertraglich so vergeben, dass die Fifa dort keine Extrapreise für WM-Spiele verlangen kann. Roberto Ruano sieht dort nun seine dritte Weltmeisterschaft.

Am 18. Juni 1962 erschien in der (übrigens immer noch existierenden) mexikanischen Sportzeitung Esto eine ganzseitige Anzeige, die verheißungsvoll klang: „Schießen Sie das Tor Ihres Lebens! Kaufen Sie eine Loge im monumentalen Estadio Azteca!“ Denn dann, so versprach das Angebot, werde man „nie wieder“ eine Eintrittskarte kaufen müssen.