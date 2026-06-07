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AztekenstadionMeine Loge, mein Tequila, meine Fajitas

Lesezeit: 4 Min.

Bereits zweimal fand im Aztekenstadion in Mexico City ein WM-Finale statt. Diesen Donnerstag steigt in der Arena, das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.
Bereits zweimal fand im Aztekenstadion in Mexico City ein WM-Finale statt. Diesen Donnerstag steigt in der Arena, das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Fernando Llano/AP/dpa

Im Aztekenstadion von Mexiko City sind die VIP-Boxen seit 64 Jahren vertraglich so vergeben, dass die Fifa dort keine Extrapreise für WM-Spiele verlangen kann. Roberto Ruano sieht dort nun seine dritte Weltmeisterschaft.

Von Javier Cáceres, Mexiko CIty

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Am 18. Juni 1962 erschien in der (übrigens immer noch existierenden) mexikanischen Sportzeitung Esto eine ganzseitige Anzeige, die verheißungsvoll klang: „Schießen Sie das Tor Ihres Lebens! Kaufen Sie eine Loge im monumentalen Estadio Azteca!“ Denn dann, so versprach das Angebot, werde man „nie wieder“ eine Eintrittskarte kaufen müssen.

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