Zum Hauptinhalt springen

Fußball-WMDa haben sich zwei gefunden

Lesezeit: 5 Min.

Noch schnell ein Selfie: Fifa-Boss Gianni Infantino (links) knipst, Donald Trump (2.v.l.) grinst. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und Kanadas Premier Mark Carney lächeln auch brav mit.
Noch schnell ein Selfie: Fifa-Boss Gianni Infantino (links) knipst, Donald Trump (2.v.l.) grinst. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und Kanadas Premier Mark Carney lächeln auch brav mit. (Foto: Evan Vucci/AP)

Spätestens mit dem Friedenspreis für Donald Trump setzt die Fifa ihre Prioritäten neu. Unter Gianni Infantino geht es um Macht und Geld – da ist jede Peinlichkeit recht.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt steht der Friedenspreis schon im Oval Office, auf Donald Trumps Schreibtisch. Den Friedensnobelpreis hat er nicht bekommen, aber ab sofort kann der US-Präsident seinen Gästen den Fifa Peace Prize zeigen. Gianni Infantino besucht ihn sicher auch bald wieder. Noch ehe am Freitag in Washington die Gruppen für die WM 2026 zusammengestellt wurden, hatte der Fifa-Präsident seinem Freund – oder was man eben dafür hält – diesen Pokal überreicht. Millionen Menschen sahen zu, nicht wenige von ihnen schockiert.

Zur SZ-Startseite

Meinung„Fifa Friedenspreis“ für Trump
:Sieht aus wie Satire, ist offenbar ernst gemeint

SZ PlusKommentar von Peter Burghardt
Portrait undefined Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite