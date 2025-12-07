Jetzt steht der Friedenspreis schon im Oval Office, auf Donald Trumps Schreibtisch. Den Friedensnobelpreis hat er nicht bekommen, aber ab sofort kann der US-Präsident seinen Gästen den Fifa Peace Prize zeigen. Gianni Infantino besucht ihn sicher auch bald wieder. Noch ehe am Freitag in Washington die Gruppen für die WM 2026 zusammengestellt wurden, hatte der Fifa-Präsident seinem Freund – oder was man eben dafür hält – diesen Pokal überreicht. Millionen Menschen sahen zu, nicht wenige von ihnen schockiert.