„Es ist keine super leichte Gruppe, aber eine machbare, in der wir uns durchsetzen wollen“, so lautete die erste Einschätzung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den Gegnern, die Deutschland in der Gruppenphase der WM im kommenden Sommer erwarten.
Deutsche WM-Gegner im KurzporträtAuf wen sich Nagelsmann vorbereiten muss
Lesezeit: 4 Min.
Das kleinste Land der WM-Geschichte, ein ehemaliger Geheimfavorit und eine goldene Generation: die Gruppengegner Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador im Kurzporträt.
